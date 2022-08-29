Beklenen düğün gerçekleşti! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un 26 Ağustos'ta yapılması beklenen düğünleri hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelenmişti. Çift, Sarıyer'de bir otelde dün gece dünya evine girdi. Demet Özdemir'in nikah şahidi Gold Film’in sahibi, yapımcı Faruk Turgut olurken, şarkıcı Oğuzhan Koç’un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

DEMET ÖZDEMİR'İN GELİNLİKLERİ ÇOK KONUŞULDU

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğünü merakla bekleniyordu. Demet Özdemir'in tercih ettiği gelinlik modelleri çok konuşuldu. Sosyal medyada gelinlikleri çok beğenenler de oldu, olumsuz yorum yapanlar da.

Demet Özdemir, nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle 'sonsuza kadar evet' dedi.

Özdemir'in nikahta giydiği Eda Güngör imzalı gelinliği de sosyal medyada çok konuşuldu.

Özdemir'in, nikah sonrasında giyindiği gelinlik ise Nihan Peker'e aitti. Birbirinden çok farklı gelinlik tercih eden Özdemir'in bu gelinliği daha çok yorum aldı, beğeniler geldi.

Özdemir'in after party içinse Alexander McQueen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra’dan sipariş ederek kendisine özel tasarlatmıştı.

OĞUZHAN KOÇ'UN DÜĞÜN HEDİYESİ

Oğuzhan Koç düğün hediyesi olarak Demet Özdemir’e Türkiye’de tek olan Bulgari Serpenti koleksiyonundan bir gerdanlık hediye etti. Koç'un düğün hediyesi olarak aldığı hediyenin 860 bin TL olduğu yorumları yapıldı.

DÜĞÜNDE ÜNLÜ YAĞMURU VARDI

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un bu özel gününde sevenleri yalnız bırakmadı. Birçok ünlü isim, giydikleri kıyafetlerle ve şıklıklarıyla adeta göz kamaştırdı.

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti

Eski rol arkadaşı İbrahim Çelikkol düğüne katılan isimlerden oldu.

Bensu Soral

Pelin Karahan