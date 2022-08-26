Demet Özdemir’den kına gecesi! Gözyaşlarına hakim olamadı
Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir yakın arkadaşlarıyla kına gecesi yaptı. Sosyal medya hesabından ilk kareleri paylaşan Demet Özdemir, kına yakılırken gözyaşlarını tutamadı.
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Düğün hazırlıklarına devam eden Demet Özdemir, dün akşam yakın arkadaşları ile kına gecesi yaptı.
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Ünlü oyuncunun özel gecesine ünlü isimler katılırken, kına yakıldığı sırada duygusal anlar yaşandı.
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Görüntülerde ağladığı görülen Özdemir'in fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü ismin fotoğrafına ise yorum ve beğeni yağdı.
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DÜĞÜN ERTELENDİ
Bu arada çiftin bugün yine aynı otelde yapılacak düğünü yağmur nedeniyle 28 Ağustos tarihine ertelendi.