Belgin Şimşek röportajı: Makyaj çantasına daldık, bakım sırlarını kaptık!

"Kuruluş Osman" dizisinde 'Gonca Hatun' karakterini canlandıran Belgin Şimşek ile Elele.com.tr için özel röportaj gerçekleştirdik. İşte Belgin Şimşek'in yaşı, boyu, burcu, eğitim aldığı yerler, keşfedilme hikayesi, oynadığı diziler, imza kokusu, ve cilt bakım tüyoları...

1. Nerede ve hangi tarihte doğdunuz? Babanız ve anneniz nereli?

İstanbul’da doğdum. Tarihi sormanıza sevindim, çünkü internetteki bilgilerin nerdeyse tümü yanlış.. 10.12.1996 doğumluyum. Annem Ordu, babam Giresunlu.

2. Büyüdüğünüz aile, semt, ortam sizi mesleğinizde nasıl besledi sizce?

Biz, üç kız kardeşiz evde dört kadın, bir erkek olunca işler karışık oluyor tabii ki.. Büyürken çokça abla kardeş kavgasının olduğu ama müziğin açılıp perdeden etek, taraktan mikrofon yapıp eğlendiğimiz, babamın bize hiç kıyamadığı, annemin herkesten sakındığı sevgiyi hissettiren bir ailede büyüdüm. Bu soruyu nasıl bir aile de büyüdün yapalım mı? Çünkü anlatacak çok şey var, cevap çok uzar.

3. Küçüklüğünüzden bu yana sizi bu güne getiren en öne çıkan destek neydi? Bir kişi olabilir, bir olay ya da bir söz olabilir?

Kendini keşfetme arzusu ve ait olma hissi diyebilirim. Kendimi bildim bileli ait olmadığım yerde hiç durmadım, böyle böyle iç sesimi dinleyip yönümü buluyorum, sanırım.

....BURCUMUN ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYORUM...

4. Burcunuz ve yükselen burcunuz nedir? Burcunuzun özelliklerini taşır mısınız? Evet ise en çok hangi özelliğini taşıyorsunuz?

Burcum yay yükselenim de yay. Kesinlikle burcumun özelliklerini taşıyorum… Pozitif biriyim, iyimserim, özgürlüğüme düşkünüm, keşfetmeyi severim. Mutsuz, yorgun ya da suistimal edildiğimi hissettiğim hiçbir yerde kalmam mümkün değil.

5. Boyunuz ve kilonuz nedir, sporu sever misiniz? Hangi takımlısınız?

Bir diğer yanlış bilinenler... Boyum 1.75, kilom 57. Spor severim. Basketbol ve voleybol maçlarını sürekli takip edemesem de denk gelirsem izlerim. Takım tutmayan birinden pek bir farkım yok ama bu soruya Beşiktaş diyorum, ona karşı sempatim var.

6. Formunuzu korumak için yaptığınız özel bir şeyler var mı?

Yani özel bir şey yok. Bir ara çok düzenli spor yapıyordum şu an zaman buldukça yapıyorum, ama beslenmede kontrolü kaçırdığımı fark edersem, bir süre sıvı beslenirim ya da bir süre sıkı diyet yapıyorum, tabi kısa süreliğine.

7. Nasıl bir eğitim hayatı geçirdiniz, nerede ne eğitimi aldınız, hangi okullardan ne zaman mezun oldunuz?

Meslek seçmekte zorlandığım için savrulmuş olabilirim. Lisede bilgisayar programcılığı okudum, ama polis olmak niyetindeydim. Üniversitede elektronörofizyoloji okudum, dereceyle mezun oldum. Çünkü her şeyi kolayca ezberliyordum. Sonra kendi istediğimi yapıp, oyunculuk eğitimi tiyatro ve kamera önü gibi mesleğimle ilgili tüm eğitimlerimi aldım.

8. Oyunculuk eğitiminiz nasıldı? Dönüp baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz o dönemi ve almak istediğiniz başka eğitimler de var mı?

Oyunculuk eğitimi aldığım dönem benim için hem çok keyifli hem çok zor, hem de deneyim doluydu. Ama insan bir şeyi gerçekten istiyorsa her şeyine katlanıyor. O dönem günde beş saat anca uyuyordum, hem çalışıp hem eğitim alıyordum. Şimdi o dönemi hatırladığımda yüzümde gülümseme oluşuyor, iyi ki diyorum. Ayrıca psikoloji okumak ve aldığım aksiyon eğitimimi daha da ileri düzeye taşımak istiyorum.

"BEN DE BİR KAFEDE KEŞFEDİLMEK İSTERDİM. HAYALLERİMİN PEŞİNDEN KOŞTUM"

9. Oyunculukla tanışmanız nasıl oldu, ilk nerede nasıl keşfedildiniz?

İlkokulda tiyatroyla tanıştım ve ne kadar sevdiğimi hatırlıyorum. Sonra zamanla içime gömdüm sanırım. Daha sonra kendimi keşfettikçe ortaya çıktı. Birisi keşfetmedi, kendi hayallerimin peşinden koştum, okul buldum, menajer buldum, başvurdum. Yoksa ben de isterdim bir kafede keşfedilmek.

"POOR THINGS'DE EMMA'YI, SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM'DA ASYA'YI OYNAMAK İSTERDİM"

10. Nasıl yapımlar, nasıl hikayeler sizi etkiliyor? Ayrıca hayalinizde canlandırmak istediğiniz bir karakter var mı?

Oyuncuya alan tanındığını gördüğüm, ince ince işlenmiş detaylara ve duygulara önem verilen yapımlar beni etkiler. Her karakteri oynamak istiyorum, hepsi bir deneyim ama çoklu kişilik bozukluğu olan birini ya da üst düzey bir ajanı oynamak güzel olur dediğim gibi, oyuncu olarak skalam geniş.

11. Tüm zamanları düşünebilirsiniz, keşke ben canlandırsaydım dediğiniz bir karakter var mı? Yerli ya da yabancı…

Poor Things filminde Bella'yı (Emma Stone) oynamak isterdim. Ben Tonya’da Margot Robbie’nin oynadığı gibi bir karakteri oynamak isterdim. Bir, iki tane de yerli söyleyeyim.. Şampiyon filminde Begüm Atman (Farah Zeynep Abdullah ) ve Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray’ın oynadığı Asya karakterini oynamak isterdim.

BİRAZ BAKIM VE GÜZELLİK... BELGİN ŞİMŞEK'İN EN SEVDİĞİ PARFÜM, KOZMETİK ÜRÜNLERİ VE BAKIM RUTİNİ

12. Biraz bakım ve güzellik dünyasını da konuşalım mı? Ne tür kokular seversiniz? İmza parfümünüz nedir?

En büyük zaafım koku.. Mistik çiçeksi ya da sandal ağacı notalarının olduğu kokuları çok çok severim Sanırım sevmediğim koku türü, şekerli ve tatlı olanlar.. Onlara tahammülüm yok. Bir yıldır Gucci Flora Gorgeous Orchid, imza kokum olmuş durumda ama Lancome La Vie Est Belle. Onun yeri ayrı.

13. En beğendiğiniz erkek parfümü nedir?

Bu aralar Micheal Kors Pour Homme’u beğeniyorum.

14. Makyaj çantanızda mutlaka taşıdığınız 3 ürün nedir? Marka ve ürün ismini söyleyebilirseniz çok mutlu oluruz.

Vücut spreyim.. Neredeyse tüm vücut spreylerini kullandığım Bath and Body Works’ten şu an Japanese Cherry Blossom yanımdadır genelde. Ayrıca Misha dudak yağı ve Nars Orgasm allık.

15. Güzellik tüyonuz olur mu bizler için?

Pirinç maskesi ve Bentonit kil maskelerini çok severim. Kendim evde yaparım, cilde iyi geliyor. Bol bol nemlendirici krem, özellikle de bu soğuk havalarda. Çünkü cilt ekstra kuruyor.

16. Cilt bakımını sever misiniz, günlük cilt bakım rutininiz nasıl? Ya da genel olarak ayda bir hafta 1 gibi uyguladığınız yöntemler var mı?

Cilt bakımını ben abartanlardanım. Mesleğim gereği her gün makyaj yapıldığı için olabildiğince temiz tutmaya çalışıyorum ama her şeyin fazlası zarar. Bu sefer de fazla yaptığım için cildim tepki gösteriyor dengelemeye çalışıyorum. Her gün C vitamini bol bol nemlendirici ve güneş kremi rutinim var. Haftalık rutinimde ise maskeler devreye giriyor, tabii ki.