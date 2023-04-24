Ben Affleck: Eşim dünyadaki en muhteşem kadın

İlk nişanlarının ve ayrılığın üzerinden geçen 21 yılın ardından tekrar bir araya gelen ve aşklarına kaldıkları yerden devam eden Lopez ile Affleck, geçen yıl, bir dizi törenle resmen hayatlarını birleştirdi. Mutlu birliktelikleri süren çiftten Affleck, oyuncu Drew Barrymore'un programına konuk oldu. Barrymore, Ben Affleck'e eşi Jennifer Lopez hakkındaki fikirlerini sordu.

"SİZİ ÜZECEK BİR ŞEY SÖYLEYEYİM"

Barrymore, Affleck'e, 53 yaşındaki iki çocuk annesi olan eşinin aradan geçen yıllara nasıl direndiğini, yani fiziğini nasıl koruduğunu sordu. Affleck de, "Sizi üzecek bir şey söyleyeyim; Jennifer, canı ne iserse onu yiyor. Pizza yer, kurabiye yer, dondurma yer... Yani her şeyi..." dedi.

Buna çok şaşıran Drew Barrymore da, Lopez'in sırrının düzenli egzersiz olup olmadığını sordu. Ben Affleck, "Evet, egzersiz yapıyor, ben de yapıyorum ama ben büyülü bir şekilde 20 yaşında gibi görünmüyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?" şeklinde konuştu.

"O DÜNYADAKİ EN MUHTEŞEM KADIN"

Affleck, sözün burasında eşinin genç kız gibi göründüğünü hatta teninin de öyle olduğunu ifade etti.

Lopez'in mükemmel bir çalışma ahlakına ve disiplinine sahip olduğunu belirten oyuncu, "O dünyadaki en muhteşem kadın ve inanılmaz görünüyor" dedi.