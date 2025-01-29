Bennu Yıldırımlar'dan Nuri Bilge Ceylan'a tepki! İlk kez konuştu...

Ahlat Ağacı'nın çekimleri sırasında Bennu Yıldırımlar’a oyunculuk üzerine tavsiyelerde bulunan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın “Ezberin eksik, tam olsa bunu yaşamayız.” dediği anların videosunu Youtube'da paylaşmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

'BUNUN YAYINLANMASI ETİK Mİ? BENCE DEĞİL'

Videonun paylaşılmasını doğru bulmadığını söyleyen oyuncu, "Saygı duyup dinledim. İşin başka yerlere doğru gitmemesi açısından insan konuşmuyor. Çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir. Ama bunun yayınlanması etik mi? Bence değil." diyerek Ceylan'a tepki gösterdi.

Videoda Bilge Nuri Ceylan, Yıldırımlar'ın yanına oturup şunları söylüyor:

"Yani siz çok konsantre oluyorsunuz, olmayın! Okulda çok konsantre olmayı öğretiyorlar size. Konsantrasyon bozuyor zaten... Böyle odaklanıyorsunuz işe... Odaklanmayın, bırakın aksın o kendi kendine. Bak ben şimdi burada (ıslık çalıyor) yaptım. Hiç yeri değil gibi ama hayat öyle değil, zengin! Hayatta küçük küçük alakasız jestler mimikler var. Sizde onlar kalmıyor. Sırf gerekli şeyler kalıyor. O zaman da hayat kokusu olmuyor. Sırf rolün gerektirdiği mimikler ve jestlerden ibaret olmamalı hiçbir şey, hiçbir durum."

OSCAR'A ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

2018'de yayınlanan Ahlat Ağacı, Türkiye'de kazandığı pek çok ödülün yanı sıra Oscar'a da aday gösterilmişti.