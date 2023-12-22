Bergüzar Korel imaj yeniledi, saçlarını kısacık kestirdi: "Yine yaptım"

'Binbir Gece' dizisinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2009 yılında evlendi. 2010 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına alan çift, daha sonra 2020 yılında oğulları Han ve 2021 yılında kızları Leyla'yı kucaklarına aldı. Bir süredir Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan çiftten Korel İstanbula'a geldi ve gelir gelmez imaj değişikliğine gitti.

"Yine yaptım"

Saçlarını sık sık değiştiren ünlü oyuncu yeniden imaj değiştirdi. Sarı saçlı haline henüz alışılmadan Bergüzar Korel bir kez daha imajını yeniledi.

Saçlarına vedan eden Korel, yeni halini, "Yine yaptım" notuyla paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Berguzar Korel (@berguzarkorel)'in paylaştığı bir gönderi

Hayranları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.