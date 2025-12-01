Berkay Şahin'le arasındaki küslük bitti! Demet Akalın, Gülben Ergen ile barışacak mı?

Bir dönem Fatih Ürek'le de arası açılan Demet Akalın, eski dostunun hastaneye kaldırılmasının ardından yalnız bırakmamış sık sık ziyaretine gitmişti.

Hastane çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlan Akalın, 'İlk gün kadar kötüydüm ki size anlatamam. İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum' açıklamasında bulunmuştu.

Ardından yeni bir açıklama yaparak 'Bir kişiyle daha barışmak istiyorum. Onu da siz bulun' sözleriyle iyice merakta bırakmıştı.

HAVAALANINDA SARILIP BARIŞTILAR

Demet Akalın, sosyal medya hesabından uzun süredir küs olduğu Berkay ile barıştıklarını duyurdu. Havaalanında buluşan ikili birbirine sarılarak barıştı. Demet Akalın o anlarda göz yaşlarına hakim olamadı. Instagram'dan yaptığı paylaşıma da 'Ne güzeldi cumartesi, çok özlemişim çok' notunu düştü.

NEDEN KÜSMÜŞLERDİ?

İkilinin neden küstüğünü hatırlatacak olursak, 2019 yılında Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e doğum gününde lüks bir saat hediye etmişti. Ancak çiftin saati satmak istediği iddia edilmiş ve bu duruma Akalın epey bozulmuştu. Berkay, satma gibi bir durumun olmadığını, sadece değiştirmek istediklerini belirterek 'Allah razı olsun saat hediye etti. Bu, artık hediye ettiğiniz kişinindir. Arkasından koşmamak, kovalamamak lazım. Hatta kendisi de ‘Bana da hediye geliyor, büyük gelince ben de değiştiriyorum. Sıkıntı yok değiştir’ dedi. Demet’le konuşan benim, Özlem değil o benim yanımdaydı.' açıklamasında bulunmuştu.

GÜLBEN ERGEN'LE BARIŞACAK MI?

Gece Muhabiri Samet Aydın, Demet Akalın'la bir araya gelerek Berkay Şahin'le barışmalarını sordu. Aydın, ardından uzun süredir küs olduğu Gülben Ergen ile barışıp barışmayacağını da sordu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gece Muhabiri (@gecemuhabiri)'in paylaştığı bir gönderi











