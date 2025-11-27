Beste Kökdemir ile Fazlı Erdinç Çatak, ilk çocuklarını kucaklarına aldı

Tatlı Küçük Yalancılar, Alya, Not Defteri ve Çıplak Gerçek gibi yapımlarla tanınan oyuncu Beste Kökdemir ve 4 Temmuz'da dünyaevine girdiği eşi Fazlı Erdinç Çatak, düğünlerinde duyurdukları ilk bebeklerini bugün kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşadı.

Çift, dünyaya gelen oğullarına Kai Güneş adını verdi. Yeni baba olan Fazlı Erdinç Çatak, hastanede yaşadığı duygu dolu anları sosyal medya hesabından "Doğdu Güneş’im" notuyla paylaşarak müjdeyi verdi.

Çatak, kısa bir süre sonra oğluyla ilk kez buluştuğu anın fotoğrafını da takipçileriyle paylaşarak altına "Selam, ben baban" notunu düştü.

Fazlı Erdinç Çatak, eşiyle düğünden pozlarını paylaşarak, aşk mektubu yazmıştı. Çatak, "Karıma" diye başlayarak kaleme aldığı satırlarda şu ifadeleri kullandı:

"Biraz daha derin, biraz daha katlanılır oldu her şey. Ben o gürültülü adamdan çok uzak değilim hâlâ ama seninle sustuğum yerleri seviyorum. Seninle oturduğum masaları, içtiğin kahveyi, iştahını, birlikte hiçbir şey yapmadığımız günleri seviyorum. Hayat karışık olacak bazen, biliyorum. Ama karışıklıkta bile seni fark edebilirim; sesinden değil, sessizliğinden tanırım seni. Bir bakışından çözerim nasıl olduğunu. Ve ne olursa olsun, seninle dağılmak bile, tek başıma sağlam durmaktan daha anlamlı gelir bana. Seninle kavga etmeyi bile istiyorum zaman zaman, çünkü barışmanın güzelliği sadece seninle yaşanıyor. Çünkü sen bir kalbi tam ortasından saransın. Bir bakışıyla odadaki her şeyi susturan. Hayat… biraz kırık, biraz tutkulu, biraz darmadağın. Görgüsüz bir kahvaltı sonrası masa örtüsü gibi belki ama senin ellerin değdiğinde her şey yerli yerinde oluyor. Ben seninle yaşlanmak istemiyorum sadece; ben seninle üşümek istiyorum mesela. Her yılbaşı denize girmek. Güneş ile ısınmak. Ben odunu toplasam, çakmağın sende olduğunu biliyorum. Sonra hisarda, bir terasta yağmuru koklamak, birlikte ıslanmak, bir otobüsü kaçırmak, yeni açılmış bir ekmeği bölüşmek istiyorum. Buğdayın en özelini seçmek, senin için pişirmek istiyorum. Hiçbir şey sıradan değil artık, çünkü yanımda sen varsın. Sen benim kahramanım değilsin sadece. Sen benim aynı anda yol arkadaşım, kavgam, uykum, huzurum, içimdeki uzun cümle oldun. Sen bana hayatı ağır ağır sevdiren şey oldun. Benim sabahım, günün içindeki sığınak anım… İyi ki geldin. İyi ki yavaş yavaş sevdin beni. Çünkü ben, hızla gelen her şeyi hep erken kaybettim. Hiçbir şeyi aceleye getirmek istemiyorum. Seninle geçen zamanın, her dakikasını sindirerek yaşamak istiyorum. Çünkü bu hayat, seninle güzel."