Bestemsu Özdemir'in mutlu günü! Sürpriz evlilik teklifi aldı

Şimdilerde Star TV'de yayınlanan 'Gecenin Ucunda' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir sevgilisi Serkan Mehmet Durdu ile mutlu giden bir ilişki sürdürüyor. 7 aydır aşk yaşadığı Serkan Mehmet Durdu'dan evlilik teklifi beklediğini belirtip, "Parmaklarım hala boş" demişti.

"EVET' DEDİM"

Serkan Mehmet Durdu'nun teklifi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan ünlü oyuncu, o anları da "Evet' dedim" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Bestemsu Özdemir'e tebrik mesajları yağdı.

"NİKÂH ŞAHİDİM HALUK LEVENT OLACAK"

Serkan Mehmet Durdu, birkaç gün önce Bebek'te objektiflere yansımıştı. Durdu, "Evlenme teklifini ne zaman yapacaksınız?" sorusuna "Bu hafta olacak. Haluk Ağabey nikâh şahidim. Daha fazla bir şey söylemeyeyim” yanıtını vermişti.

"ARADIĞIM AŞKI BULDUM"

Daha önce, "Aşktan yana yüzüm gülmüyor" açıklamasını yapan Bestemsu Özdemir, "Sanırım bu sefer aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana gibi oldu" şeklinde konuşmuştu.