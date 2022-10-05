Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Yakından bakalım

Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda dizisi artık Çarşamba akşamları ekranlarda olacak. Bestemsu Özdemir de Gecenin Ucunda dizisinde Serra karakteri ile karşımıza çıkacak. Peki Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? İşte Bestemsu Özdemir'in biyografisi ve daha önce oynadığı diziler...

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Türk dizi ve sinema oyuncusu Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992'de İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak ‘İstanbul Hatırası’ dizisinde yer aldı ardından ‘Araf Zamanı’ ve ‘Sakarya Fırat’ geldi.

Bestemsu Özdemir 2014 yılında Elele'ye verdiği bir röportajda kendisiyle ilgili şu bilgileri paylaşmış: İstanbul’da doğdum ama annem ve babam ben 2.5 yaşındayken boşanma kararı alınca ilkokula başlayana kadar anneannemle birlikte Ankara’da yaşadım. İlkokul için tekrar İstanbul’a taşındım. Lisedeyken zayıf ve uzun boylu bir kız olduğum için annem beni bir ajansa kaydolma konusunda ikna etti ve akabinde lise üçüncü sınıftayken ilk kez modellik yaptım.

Bestemsu Özdemir, Kara Para Aşk dizisinde Nilüfer karakteriyle oldukça dikkat çekti. 'Meryem' dizisinde Beliz isimli bir avukatı canlandırdı.

Bestemsu Özdemir boğa burcu.

GECENİN UCUNDA SERRA KARAKTERİ

Bestemsu Özdemir'in Gecenin Ucunda dizisinde canlandıracağı Serra karakteri için şu bilgiler veriliyor:

İlk gençliği boyunca peşinden koşup nihayet nişanlandığı Ahmet’le ayrılmayı bir türlü hazmedemez. Işık soyadını alıp ailenin gelini olmayı hayal ederken, holdingdeki yönetici Zafer’in eşi olmakla yetinir. Bu hayal kırıklığını herkese hissettirir.

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BESTEMSU ÖZDEMİR'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2022- Gecenin Ucunda (Serra)

2021- İkimizin Sırrı (Ece Kaya) (TV Dizisi)

2020-2021 Akrep (Selma) (TV Dizisi)

2019 – Güvercin (İpek) (TV Dizisi)

2018 – Ege’nin Hamsisi (TV Dizisi)

2018 – Baba Nerdesin Kayboldum (Fulya)(Sinema Filmi)

2017 – Meryem (Beliz) (TV Dizisi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (TV Dizisi)

2017 – Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Sinema Filmi)

2016 – İçerde (TV Dizisi)

2016 – Biz Size Döneriz (Defne) (Sinema Filmi)

2015 – Tabula Rosa (Rosa)(Sinema Filmi)

2015 – Analar ve Anneler (Sevgi) (TV Dizisi)

2014 – Kara Para Aşk (Nilüfer Denzer) (TV Dizisi)

2012 – İstanbul Hatırası (Sultan) (TV Dizisi)

2012 – Araf Zamanı (TV Dizisi)

2012 – Sakarya Fırat (Melike Derbent) (TV Dizisi)

RÖPORTAJLARLA BESTEMSU ÖZDEMİR

Elele'de 2014 yılında yayınlanan bir röportajda Bestemsu Özdemir, yöneltilen bazı sorulara şu şekilde cevap veriyor:

Formunuzu nasıl koruyorsunuz?

Çok yemek yiyen biri değilim. Hep diyette gibiyim bu yüzden. Boş vakitlerimde de pilates yapıyorum.

10 sene sonrası için kendinize koyduğunuz hedefler var mı?

O kadar uzun süreli plan yapmıyorum ama tabii ki kariyerimde iyi bir yerde olmak, düzenli bir ilişki, iyi aile bağları her daim olmasını arzu ettiğim şeyler.

Cilt bakımınız için neler yapıyorsunuz?

Sabah-akşam düzenli kullandığım sabun, tonik ve kremlerim var ve asla makyajımı silmeden uyuyamam.

INSTAGRAM'DA BESTEMSU ÖZDEMİR

Bestemsu Özdemir'in Instagram hesabında 424 bin takipçisi bulunuyor.

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