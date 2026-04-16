Bihter Dinçel ve Barış Dinçel çifti 18 yıllık evliliklerini sonlandırdı

2008 yılında hayatlarını birleştiren oyuncu Bihter Dinçel ve sahne tasarımcısı Barış Dinçel, evlilik birliğini anlaşmalı olarak sonlandırdı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Bihter Dinçel, mahkemeye sunduğu dilekçede evliliklerini sürdürme imkanının kalmadığını belirtti.





DAVA SÜRECİ VE KARAR



Yaklaşık 10 dakika süren duruşmaya taraflar bizzat katıldı. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde tarafların durumu şu sözlerle ifade edildi:

Taraflar, maddi konularda karşılıklı olarak anlaşmışlardır. Kendi aralarında kararlaştırdıkları anlaşmanın esasları doğrultusunda müvekkil ile eşi Barış Dinçel’in ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.



SOYADINI DEĞİŞTİRMEDİ



Mahkeme, hazırlanan 'anlaşmalı boşanma protokolü' çerçevesinde çiftin boşanmasına hükmetti. Karara göre, 15 yaşındaki çocuklarının velayeti "ortak velayet" olarak belirlenirken, Barış Dinçel’in çocuğu için aylık 25 bin lira nafaka ödemesi kararlaştırıldı. Bihter Dinçel’in boşanma sonrasında da "Dinçel" soyadını kullanmaya devam edeceği öğrenildi.





Ünlü tiyatrocu Savaş Dinçel’in oğlu Barış Dinçel ile olan evliliğini sonlandıran Bihter Dinçel, son dönemde BluTV’nin "Magarsus" yapımı ve TRT 1’de yayınlanan "Cennetin Çocukları" gibi projelerde yer alarak kariyerini başarılı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.