Bir dizi daha final mi yapacak? Yeni iddia

Yeni sezona büyük umutlarla başlayan ancak istediğini elde edemeyen dizilerden de final haberleri geliyor. Show TV'nin başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Melis Sezen'in yer aldığı Deha dizisinin de final kararı aldığı iddia edildi.

Deha 32. bölümde final yapacak iddiası

“Deha” dizisinin 27. bölümü geçtiğimiz Pazar günü seyirciyle buluştu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Total’de 3, AB’de 3.08 ve ABC1’de 3.55 reytinge ulaşan dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 32. Bölümde final yapması planlanıyor.

Finale doğru sürpriz gelişmeler yaşanacak

Dizinin kalan bölümlerinde, seyirciyi şaşırtacak sürpriz gelişmeler yaşanacak. Özellikle, Muhammed Cangören’in canlandırdığı İhsan karakterinin ardından, Taner Rumeli’nin hayat verdiği Karga karakteri de diziye geri dönecek. Karga, 28. bölümde ekranlara dönecek ve kulislerden sızan bilgilere göre, Karga ile Aras Bulut İynemli’nin canlandırdığı Devran karakteri, intikam amacıyla işbirliği yapacak.

Deha'nın son bölümde neler oldu?

Deha'nın 27. Bölümünde; Devran, İmre’yi o nikahtan çıkarmak için bir dakika bile beklemeyi göze almaz ama öncesinde daha zorlu bir görevi vardır: ailesini korumak.

Bunun için beklemediği bir şekilde Cesur’dan destek görür. Cesur ilk defa kendi için değil Devran ve ailesi için bir fedakarlıkta bulunur.

Karahan, Devran’ın İmre’yi nikahtan kaçırması üzerine deliye döner ve İskender’i tehdit ederek Devran’ı bulmak için onu kullanmayı planlar. Fakat Cesur İskender’i kendisinin bile tahmin etmediği şekilde can evinden yakalar. Devran ve İmre bu zamana kadar yaşadıklarıyla ilgili yüzleşirken Karahan durmaz.

Devran’ın elinden en sevdiklerinden birini almaya kalkar ama Cesur kendine verdiği sözü tutmak için harekete geçer. Bu uğurda bir kişinin daha ölmesine izin vermeyecektir.