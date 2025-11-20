Bir sonbahar anatomisi

Zamanı geldi, şimdi sahnede sonbahar var. Kimimiz için sararan yaprakların hüznünü, kimimiz içinse yeni başlangıçları, taze kararları ve büyük heyecanları ifade eden o romantik mevsim. Peki, sonbahar sizin ruhunuzda en çok hangi hisleri uyandırıyor? Belki yazın bitişine dair tatlı bir melankoli, belki de şehrin kalabalığına ve koşturmacasına geri dönüşün dinamizmi olabilir mi?

Farklı hissetsek de birçoğumuz için sonbahar, aslında bir ‘şehre dönüş’ hikayesi. Yaza veda tadında uçuş uçuş elbiseler yerini trençkotlara bırakırken, güneşin yakıcı öpücüğü yerini serin rüzgarların tenimizi okşamasına bırakıyor. Cilt bakım rutinlerimiz değişiyor, stilimiz dönüşüyor, favorilerimiz baştan yazılıyor. Kumsallardan caddelere transfer olduğumuz bu mevsimde asla bitmeyen bir dönüşümün başrolleri olarak şehri yeniden coşkuyla buluşturuyoruz. İşte tam da bu geçişin ruhunu yakalamak, mevsimin dinamiklerini anlamak için bir araya geliyoruz. Şehre dönüşün ifade ettiği derin anlamı, bu sezona damga vuracak kilit stil parçalarını, yeni sezonun cilt bakım rutinlerimiz için hazırladığı favorileri ve şehirde yaşamı daha keyifli hale getirecek ipuçlarını konuşmaya karar veriyoruz.

Şehre dönüş ve bu röportaj serisi bizim için artık bir klasik. Stilleriyle, seçimleriyle ve yaşam tarzlarıyla radarımızdaki ilham verenlerin sonbahara dair notlarını bir araya getiriyoruz. Gizem Sarı Tekin, Nil Keser, Zeynep Özbayrak, Yasemin Tatlıses ve Damla Altun ile şehre dönüş rutinlerinden sonbahar hislerine, yeni sezonda gardıroplarına ekledikleri parçalardan şehirdeki favorilerine uzanan birçok ipucu ile yeni keşiflerin kıyısındayız. Birlikte şehre dönüş hikayemizi yazmak için tüm notlarımızı da sıradaki sayfalarda paylaşıyoruz. Son olarak, merak ediyoruz; bu sonbahar, sizin yapılacaklar listenizde, hayallerinizde neler olacak? Dilerseniz bu sayfaya bir not bırakın ve birkaç ay sonra dönüp bakın. Bol şans!

GİZEM SARI TEKİN

@gizemsaritekin

“Bu sonbahar, kendime küçük yenilikler katmayı hedefliyorum.”

Yazın sonbahara dönüşümü ruhunuzda nasıl yankı bulunuyor?

Sonbahar, benim en sevdiğim mevsimlerden biri. Yazın enerjisinden sonra, bana huzur ve dinginlik getiriyor. Yaprakların değişen renkleri ruhuma çok iyi geliyor. Sanki doğayla birlikte ben de yavaşlıyorum; daha çok içime dönüp sakinleşiyorum.

Şehre dönüş; sıfırdan başlamak ve yeni başlangıçlar mı, yoksa kaldığımız yerden devam etmek mi sizin için?

Şehre dönmek benim için biraz eve dönmek gibi. Yazın hareketliliğinden sonra şehir, bana düzeni ve tempoyu hatırlatıyor. Dönüş hem kaldığım yerden devam etmeyi hem de aynı zamanda yeni bir sayfa açmak gibi hissettiriyor.

Bir sahil kasabasından ya da popüler bir tatil destinasyonundan sonra metropol günlerine geri döndük… ‘Şehirli’ olmak, şehrin karmaşasını yaşamak ve bunun bir parçası olmak nasıl hissettiriyor?

Şehirde yaşamak, benim için dinamizmin bir parçası olmak demek. Hızlı akan hayat, üretmek ve ilham almak için büyük bir kaynak. Şehirli olmayı karmaşayı güzelliğe dönüştürmek ve kendi ritmimi bulabilmek olarak tanımlıyorum.

STİL

Sezonun renk paleti: Kahve, bordo ve lacivert.

Sezonun kilit parçası: Blazer ve trençkotlar.

Sonbaharın en cesur stil denemesi: Monokrom görünümler.

Sonbaharda stilimin başrolleri: Straight jean, YSL 557 güneş gözlüğü, Hermès Birkin çanta, vintage görünümlü küpeler, Maison Crivelli Tubéreuse astrale parfüm.

GÜZELLİK

Sonbahar makyajımın vazgeçilmezi: Nude rujlar. Favorim, Thanks it’s M.A.C

Sezonun öne çıkan makyaj trendi: Doğal, sağlıklı bir cilt, hafif ışıltı, nude dudaklar.

ŞEHİRDE BİR GÜN

Şehirde keşfedilecek bir rota: Hiç girmediğimiz bir sokak, hiç denemediğimiz bir kahve dükkanı ya da gün batımını başka bir noktadan izlemek. Aslında İstanbul’da keşif hiç bitmiyor.

Evde hissettiren favori lokasyonunuz: Bana iyi hissettiren yer, kesinlikle Boğaz hattı diyebilirim.

Şehirde ilham veren bir an: Tam bir kaosun içinde aniden gözüme çarpan gün batımı…

Uzun bir günün ardından: Uzun bir günün sonunda en sevdiğim şey; kızlarla biraz vakit geçirip, sonra sakin bir dizi izlemek.

NİL KESER

@nilkeser

“Bu sonbahar, kendi sınırlarımı zorlamak ve üretkenliğimi artırmak istiyorum. Yeni şeyler ögrenmek beni motive ediyor.”

Yazın sonbahara dönüşümü ruhunuzda nasıl yankı bulunuyor?

Sonbaharın serinliğiyle birlikte daha çok içime dönüyor, dinginliği daha fazla hissediyorum. Tam bir yaz insanıyım; hemen yazı özlemeye başlayabilirim.

Şehre dönüş; sıfırdan başlamak ve yeni başlangıçlar mı, yoksa kaldığımız yerden devam etmek mi sizin için?

Şehre dönmek, biraz yeniden ritme girmek gibi. Kaosa ve tempoya uyum sağlamaya çalışmak aynı zamanda kaldığım yerden devam etmek. Yeni heyecanlar demek.

Bir sahil kasabasından ya da popüler bir tatil destinasyonundan sonra metropol günlerine geri döndük… ‘Şehirli’ olmak, şehrin karmaşasını yaşamak ve bunun bir parçası olmak nasıl hissettiriyor?

İlk başta benim için zorlayıcı olabiliyor. Çünkü ben sakinlik dinginlik severim. Şehrin enerjisine bazen ayak uydurmakta zorluk çekiyorum.

STİL

Sezonun renk paleti: Toprak tonları ve yeşil.

Sezonun kilit parçası: Oversize ceketler her zaman en sevdiğim. Günlük hayatta kurtarıcı hem de zamansız.

Sonbaharın en cesur stil denemesi: Kat kat giyinmek ve bol oversize ceketlerin içini farklı dokularla doldurmak.

Sonbaharda stilimin başrolleri: Matiere Premiere Parisien musc parfüm, Manu Atelier Cambon çanta, Tod’s loafer, Ralph Lauren eski vintage deri ceket.

GÜZELLİK

Sonbahar makyajımın vazgeçilmezi: Nude tonlarda bir ruj ya da allık benim için vazgeçilmez.

Sezonun öne çıkan makyaj trendi: Doğal, sağlıklı, parlak bir cilt ve pembe tonlarda allık.

ŞEHİRDE BİR GÜN

Şehirde keşfedilecek bir rota: Deniz insanı olduğum için sahile yakın yerler beni daha çok mutlu ediyor. Sahil şeridi diyebilirim. Tabii çok da kalabalık olmasın.

Evde hissettiren favori lokasyonunuz: Biraz izole yaşamayı seviyorum. Şehirde yaşamanın en sevdiğim yani yeni restoranlar keşfetmek. Şeflik eğitimi aldığım için gittiğim yerlere daha başka gözle bakıyorum artık.

Şehirde ilham veren bir an: Eve dönmek en mutlu olduğum an. Koşturmacadan sonra eve girmek paha biçilemez. Hiçbir mekanı eve değişmem.

Uzun bir günün ardından: Kesinlikle film veya dizi izlerim. Son zamanlarda favorim Mobland ve Too much dizileri.

ZEYNEP ÖZBAYRAK

@zynpzeze

“Bu sonbahar, en çok dengede kalmayı keşfetmek istiyorum. Çünkü hayat bazen bizi iki uca savuruyor; ya çok hızlı ya da çok yavaş, ya çok kalabalık ya da çok yalnız… Ben o ortayı, o bana iyi gelen ritmi bulmak istiyorum. Hem şehrin kaosunu yaşayıp hem de kendi içimde sakin kalabilmek… Asıl lüksün bu olduğuna inanıyorum.”

Yazın sonbahara dönüşümü ruhunuzda nasıl yankı bulunuyor?

Bana ilk gelen his ‘hadi artık içeri dönme zamanı’ gibi. Yaz boyunca sürekli dışarıdayız, koşturma, güneş, kalabalık… Sonbahar gelince birden ruhum da montunu giyiyor sanki. Hafif melankoli oluyor ama o bana iyi geliyor. Daha çok kendime döndüğüm, derinleştiğim bir dönem oluyor.

‘Şehre dönmek’ sizin için ne anlam ifade ediyor? Dönüş; sıfırdan başlamak ve yeni başlangıçlar mı, yoksa kaldığımız yerden devam etmek mi sizin için?

Şehre dönmek bende biraz ‘reset’ gibi çalışıyor. Tatilde unuttuğum tempoyu yeniden buluyorum. Ama kaldığım yerden devam etmek değil, daha çok sıfırdan başlamak gibi… Çünkü yaz bana hep yeni deneyimler katıyor, dönünce hayata farklı bakıyorum. Aslında kızım Ece’den dolayı hayatımı okula dönüş takvimine göre planlıyorum. Bizde her Eylül yeni bir dönem, yeni bir başlangıç oluyor. Sanırım bu yüzden de sonbahar benim yılbaşım.

Bir sahil kasabasından ya da popüler bir tatil destinasyonundan sonra metropol günlerine geri döndük… ‘Şehirli’ olmak, şehrin karmaşasını yaşamak ve bunun bir parçası olmak nasıl hissettiriyor?

Şehir bazen çok yoruyor ama aynı zamanda inanılmaz da besliyor. Her köşesinde ayrı bir hikaye var. Bence şehirli olmak demek, o kaosu yönetmeyi öğrenmek demek. Mesela ben bu kaostan zaman zaman yorulup lokasyon değiştiriyorum. Bir önceki evim Teşvikiye’deydi ve kalabalıktan yorulup Zekeriyaköy’e geçtim. Şimdilerdeyse kaosu özledim ve tekrar şehir merkezine taşındım. Yani aslında şehrin karmaşasıyla seviyeli bir birlikteliğimiz var. Bu yüzden karmaşanın içinde kendime alan açmak bana iyi hissettiriyor.

STİL

Sezonun renk paleti: Kesinlikle mocha mousse; hem sakin hem güçlü.

Sezonun kilit parçası: Oversize kısa ceketler! Görünümü mükemmel tamamlıyor.

Sonbaharın en cesur stil denemesi: Metalik tonları gündüz stiline taşımak. Sadece gece için değil, günlük kombinlerde de iddialı ve havalı duruyor.

Sonbaharda stilimin başrolleri: Oversize mocha mousse deri ceket, büyük süet çanta, halka küpe, metalik çizme ve sonbahara uygun odunsu, çiçeksi bir koku olarak Givenchy L’Interdit.

GÜZELLİK

Sonbahar makyajımın vazgeçilmezi: Kesinlikle gözler ön planda. Charlotte Tilbury pillow talk göz kalemi ve YSL lash clash kahverengi maskara ikilisi.

Sezonun öne çıkan makyaj trendi: Blur’lanmış dudaklar. Tam net olmayan, hafif dağılmış ruj görüntüsü çok modern ve zahmetsiz görünüyor.

ŞEHİRDE BİR GÜN

Şehirde keşfedilecek bir rota: Hodan’da bir Pazar günü brunch sonrası Çukurcuma’nın o tarihi dokusunda kaybolabilirsiniz.

Evde hissettiren favori lokasyonunuz: Bomonti’de The Ordinary diye çok keyifli bir İtalyan restoranı var. Cacio e pepe’sini denemelisiniz.

Şehirde ilham veren bir an: Takipçilerim bilir, benim köprülere özel bir ilgim var. Hızla akan şehir, denizin üstünde ışıklı bir yolda süzülüyorsun… Bana çok etkileyici geliyor. O an hem kaos hem huzurun tam ortasında gibi hissediyorum.

Uzun bir günün ardından: Loş ışık, Netflix ve Toy Blast.

YASEMİN TATLISES

@yaseminsefkatli

“Bu sonbahar, daha önce yapmak isteyip yapamadığım şeyleri tekrar sayfa sayfa açacağım. Fransızca öğrenmek, mutfak kurslarına gitmek, çocuklarımla seyahat etmek gibi… Mutlu olduğum alanları çoğaltmak.”

Yazın sonbahara dönüşümü ruhunuzda nasıl yankı bulunuyor?

Ben kış ayında doğdum, bundan mı bilmiyorum ama yazdan çok kışı sevdiğime eminim. Sonbahar da bana aslında kışın gelişini hatırlattığı için nedense huzurlu geliyor. Yeniden başlanacak gibi her şeye, yenilenmek gibi ya da…

Şehre dönüş; sıfırdan başlamak ve yeni başlangıçlar mı, yoksa kaldığımız yerden devam etmek mi sizin için?

Şehre dönüş; düzene, güvenli alana geçiş… Yeniliklerle dolu güzel koşturmacalar… Ben dönüşleri severim. Pozitif bakıyorum; yeni planlar, organizasyonlar, yeni başlangıçları beraberinde getireceğine inanıyorum.

Bir sahil kasabasından ya da popüler bir tatil destinasyonundan sonra metropol günlerine geri döndük… ‘Şehirli’ olmak, şehrin karmaşasını yaşamak ve bunun bir parçası olmak nasıl hissettiriyor?

Şehir sizin hayatınıza göre şekilleniyor bence; seçimlerimiz, işlerimiz, ailelerimiz, zevklerimiz… Şehir karmaşık ama düzen kurulunca şehirli olmanın lezzetli tarafları çıkıyor ortaya. Oradan beslenecek bir şeyler buluyorsun. Şehirli olmak, bence insana çok da hayal kurmayı öğretiyor.

STİL

Sezonun renk paleti: Koyu mavi.

Sezonun kilit parçası: Oversize deri ceket.

Sonbaharın en cesur stil denemesi: Deriler bu sonbahar beni çok çekiyor; deri kombinler, deri ceket, deri pantolon gibi…

Sonbaharda stilimin başrolleri: Deri ceket, çizme, büyük çantalar, baggy jeanler ve kalıcı parfümler. Mesela, Atkinsons Save the Queen.

GÜZELLİK

Sonbahar makyajımın vazgeçilmezi: Dudak kalemi.

Makyaj çantama eklenen son favorim: Patrick Ta. Işıltılı ama doğal bitişli ürünler… Özellikle allık paletleri büyük favorim.

Sezonun öne çıkan makyaj trendi: Soft grunge göz makyajı. Hafifçe dağıtılmış eyeliner, soğuk tonlu farlar ve maskara.

ŞEHİRDE BİR GÜN

Şehirde keşfedilecek bir rota: Pera Müzesi olabilir. O civar hem kültür hem de stil açısından tatmin edici.

Evde hissettiren favori lokasyonunuz: Doğaya aşığım, doğanın içinde yaşıyorum. O yüzden yeşillikle bağ kurmak çok iyi geliyor. İşte bir çiftlik var; hep gittiğimiz, yumurta aldığımız, kahvaltı ettiğimiz, pedal oynadığımız… Orası beni evimde gibi hissettiriyor.

Şehirde ilham veren bir an: Trafikten çıkıp orman yoluna giriyorum. Eve gidiş yolunda, böyle ağaçların arasında bir yol, güzel bir müzik… O an hayal kurmak ve onu derinlemesine yaşamak bana çok ilham veriyor.

Uzun bir günün ardından: Cilt bakımı tabii ki… Kendime bakmak kadar beni motive eden bir şey yok. Üstüne birkaç sayfa da bir şeyler okuyabiliyorsam harika verim alıyorum.

DAMLA ALTUN

@damlaaltun

“Bu sonbahar, kendimi çok yormadan bu düzenimi korumak istiyorum. Sakin ama verimli bi’ ben hayal ediyorum.”

Yazın sonbahara dönüşümü ruhunuzda nasıl yankı bulunuyor?

Sakinlik. Herkes yaz ayları dinlendiğini, tüm senenin yorgunluğunu attığını düşünüyor olabilir ama ben yazları daha çok koşuşturduğumu fark ediyorum. O yüzden de sonbahara geçişte sakinleyip, durulduğuma inanıyorum. Benim için huzurlu bir dönem.

Şehre dönüş; sıfırdan başlamak ve yeni başlangıçlar mı, yoksa kaldığımız yerden devam etmek mi sizin için?

Her senenin bu dönemi, benim için yeni bir başlangıç. Güzel bir sene geçireceğime inanarak planlamalar yapıyorum.

Bir sahil kasabasından ya da popüler bir tatil destinasyonundan sonra metropol günlerine geri döndük… ‘Şehirli’ olmak, şehrin karmaşasını yaşamak ve bunun bir parçası olmak nasıl hissettiriyor?

Kaosu, gürültüyü, trafiği, kalabalığı seviyorum dersem şaşırır mısınız? Her ne kadar yıpratıcı olsa da beni çok besliyor şehir hayatı. Gün içinde belki Nişantaşı’nda, Maslak’ta zamanımı geçirip, sonrasında gürültüden biraz daha uzak olan evime geldiğimde rahatlıyorum. Bu çok dengeliyor beni.

STİL

Sezonun renk paleti: Kahverengiler ve bejler.

Sezonun kilit parçası: Süet parçalar! Özellikle çantalar ve spor ayakkabılar.

Sonbaharda stilimin başrolleri: Miu Miu denim ceketim ve süet spor ayakkabım, süet clutch çantam, kahverengi Saint Laurent gözlüklerim, Matiere Premiere Vanilla Powder parfümüm.

GÜZELLİK

Sonbahar makyajımın vazgeçilmezi: Kahverengi ve bordo eyeliner’larım.

Makyaj çantama eklenen son favorim: Fenty glossbomb stix ruj.

Sezonun öne çıkan makyaj trendi: Parlatıcıyla tamamlanan nude dudak komboları.

ŞEHİRDE BİR GÜN

Şehirde keşfedilecek bir rota: Daha önce denemediyseniz Yeniköy sahil hattı benim her zaman favorim.

Evde hissettiren favori lokasyonunuz: Bu sürekli değişiyor aslında. Ama Emirgan La boom, Yeniköy Eskiyer sık sık gittiğim yerler arasında.

Uzun bir günün ardından: Kesinlikle kendimi koltuğa atıp takip ettiğim bir diziye devam etmek.