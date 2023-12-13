Bizimkiler dizisinin Ali’si Atılay Uluışık takipçilerini eski yıllara götürdü: 34 sene önce ben

Bizimkiler dizisi 1989-2002 yılları arasında (13 yıl) 15 sezon kesintisiz olarak yayımlandı. Dizinin çoğu bölümü Şükrü'nün oğlu Ali'nin (Atılay Uluışık) o bölüm hakkında anlattıklarıyla biterdi. Yani aslında, Bizimkiler dizisi hep Ali'nin anlattıklarından izlenirdi. Uluışık takipçilerini geçmişe götürdü.

'34 sene önce ben. Yaş 12 bilemedin 13'

Türk televizyon tarihine damga vuran 'Bizimkiler'de rol alan Uluışık, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını, '34 sene önce ben. Yaş 12 bilemedin 13' notuyla yayınladı..

Uluışık'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.