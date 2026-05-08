Britney Spears rehabilitasyondan iyileşerek çıktı

4 Mart'ta alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakılan Britney Spears, 12 Nisan'da üç haftalık alkol tedavisine başlamış, 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkmıştı.

Spears, alkollü araç kullanma davasında anlaşmaya vardı ve hakkındaki suçlamalar düşürüldü.

REHABİLİTASYON MERKEZİNE YATMIŞTI

44 yaşındaki Spears, pazartesi günü mahkemeye çıkarılmasından sadece birkaç gün önce tedavi merkezinden ayrılmıştı.

OĞLUNDAN İLK YORUM

Dün Spears'ın oğlu Jayden, annesinin alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınmasının ardından rehabilitasyona girmesiyle ilgili ilk kez yorum yaptı. Amerikalı pop yıldızının 19 yaşındaki oğlu, kendisine soru soran basın mensuplarına önce "Yorum yok" cevabını verdi, ancak annesinin iyi olup olmadığı sorulduğunda başıyla onaylayarak annesinin iyi olduğunu belirtti.