BTS üyeleri ilk yıllarında küçümsendiklerini söylüyor

BTS, 2014 yılında 'Danger' adlı 'singel'larını tanıtmaya, kariyer basamaklarını tırmanmaya çalışıyordu. Grubun o dönem için henüz bir Kore müzik şovunda galibiyeti yoktu. Grup üyeleri verdikleri röportajda, elemelerden geçemeyince, diğer sanatçıların onları görmezden geldiğini ve kendileriyle alay edildiğini söylüyor.

BTS'nin bazı üyeleri bir müzik şovunda ilk galibiyetlerini almadan önce yaşadıklarını anlattı ve diğer sanatçılar tarafından kendilerine kötü davranıldığını söyledi.

BTS, anı kitapları Beyond the Story: 10-year Record of BTS" ile ilk günlerini paylaşıyor. Grup, bugünkü şöhretlerine ulaşmadan önce haftalık bir müzik programında ilk galibiyetin çok önemli kriter olduğu Kore müzik sahnesinde yükselmek için mücadele etmek zorunda kaldı.

V (Kim Tae-hyung) ve j-hope (Jung Ho-seok), 2014 çıkışlı 'single'ları "Danger"ın tanıtımını yaparken bir canlı yayına çıktı. J-hope, "yaklaşık yirmi müzik programı ön kaydından sonra” grubun birincilik duyurusu için canlı yayına çağrıldığını söyledi. Oraya vardıklarında, büyük ödül için aday bile olmadıklarını öğrenince hepsi şok olmuş.

V, "Diğer takımların birincilik için aday gösterilmesi sorun değil. Sadece daha çok çalışmamız gerekirdi. Ancak yayın istasyonlarında, kıdemli veya genç sanatçı ayrımı yapmadan, herkesi ilk selamlayan her zaman biz olurduk. Ama bazı insanlar bizi ya görmezden geldi ya da birincilik için aday bile olmadığımız için bizimle dalga geçti" diyor.

2014 yılında gerçekten de grup için gerilim yüksekti... Grup, o yıl Mnet Asya Müzik Ödülleri'ne hazırlanmanın stresi içindeydi, "Danger"ın tanıtımını yapıyordu.

V'ye göre, üyeler kazanamadıklarında tarif edilemez bir hayal kırıklığı hissetti: "İşte o zaman, 'Hey biz, hadi gerçekten iyi şeyler yapalım. Böylece kimse bizi bir daha hor göremez diye düşündük".