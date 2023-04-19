BTS üyesi J-Hope'tan asker tıraşlı paylaşım: Sağ salim döneceğim!

Bugün askerlik hizmetine başlayan 29 yaşındaki J-Hope, traş olduktan sonra verdiği pozu paylaştı.

J-Hope, BTS hayranlarının kullandığı topluluk platformu Weverse'teki gönderisine "Sizi seviyorum ARMY. Gideceğim ve sağ salim döneceğim" notunu düştü. Fotoğrafa binlerce yorum atan BTS hayranları, grubun verdiği aradan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

5 HAFTALIK TEMEL EĞİTİM ALACAK

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap, J-Hope'un 5 haftalık temel eğitim için Gangwon'daki askeri eğitim kampına gittiğini bildirdi.

"ENDİŞELENMEYİN, SAĞ SALİM DÖNECEĞİM"

J-Hope, son canlı yayında hayranlarına "Endişelenmeyin çünkü sağ salim döneceğim. Geçen hafta 'Ben ne yapacağım?' duygusuna kapılmıştım. Ama şimdi o kadar iyiyim ki böyle hissetmenin sorun olup olmadığını merak ediyorum" sözleriyle seslenmişti.

Güney Kore, 2020'de BTS gibi dünya çapında tanınan K-pop sanatçılarının zorunlu askerlik hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir tasarıyı meclisten geçirmişti.