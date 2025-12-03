Burcu Özberk'in acı günü: Dedesini son yolculuğuna uğurladı

Oyunculuğa 2013 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Huricihan Sultan' karakteriyle adım atan Burcu Özberk, Güneş'in Kızları dizisiyle şöhret basamaklarını hızlı bir şekilde çıktı. Diziyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça adından söz ettiriyor.

DEDESİ HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in 88 yaşındaki dedesi Cumhuriyet Yıldızlar, beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

DEDEYE SON VEDA

Yıldızlar'ın cenazesi, Vişnelik Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'ne getirildi. Cenaze törenine oyuncu Burcu Özberk'in yanı sıra, Yıldızlar'ın akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı. Helallik alınması sonrası öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Yıldızlar'ın cenazesi, Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında defnedildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Özberk, 10 milyon takipçili sosyal medya hesabından 'Ailemin Çınarı' paylaşımıyla dedesini kaybettiğini duyurdu. Duygusal bir notla acı haberi paylaşan ünlü oyuncu şunları yazdı:

"Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik. Cenazesi 3 Aralık öğle namazıyla Vişnelik Sami Ramazanoğlu Camii'nden defnedilecektir."