Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ, oğulları Kuzey’in doğum gününü beraber kutladı
7 yıl evli kalan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, boşandıktan sonra çocukları için sık sık bir araya geliyor. İkili şimdi de büyük oğulları Kuzey'in doğum gününü kutlamak için toplandı ve ikiliden paylaşım da gecikmedi.
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008'de dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Kuzey Altuğ - Uzay Altuğ adlarında iki oğlu oldu. 7 yıl evli kalan ünlü çift, boşandıktan sonra çocukları için sık sık bir araya geldi. Şıkel ve Altuğ, büyük oğulları Kuzey'in doğum günü için birlikte poz verdi.
"İyi ki senin Annen olmuşum"
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, eski eşi ve çocuklarıyla verdiği bir pozu sosyal medyada yayınladı. Şıkel paylaşımına şu notu düştü:
Yazıp yazıp siliyorum, hayatta bazı duyguların tarifi yokmuş…
İyi ki varsın diyebiliyorum,
İyi ki benim oğlumsun,
iyi ki senin Annen olmuşum …
Seni çok seviyorum Oğlum…
Doğum günün kutlu olsun
Nice güzel mutlu, sağlıklı, yaşlara
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