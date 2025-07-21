Çağla Şıkel, sörf yaptığı anları paylaştı

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sıkça gündeme gelen ünlü manken Çağla Şıkel, şimdilerde tatilde yorgunluk atıyor. Keyifli anlarını zaman zaman takipçileriyle paylaşan Şıkel, son olarak sörf yaparken çekilen karelerini yayınladı.

Paylaşımına derin anlamlar taşıyan bir not düşen ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Seni sınırlayan yerlerden uzaklaşıp genişleme arayışına girecek cesaretin olduğunda kazanırsın. Elinden gelenin en iyisini yaptığında ve içindeki sevgiyi göstermekten korkmadığında kazanırsın. Sana baskı yapan ve sınırlarını kötüye kullanan şeylere her 'hayır' dediğinde kazanırsın. Birinin sana bakmasını ve seni mutlu etmesini beklemeyi bıraktığında ve hayatın, mutluluğunun senin sorumluluğun olduğunu anlamaya başladığında kazanırsın. Kendinize fiziksel, duygusal, ruhsal olarak bakmayı seçtiğiniz de kazanırısınız. Çünkü kazanmak hiçbir zaman başkasıyla yarışmak değil. Kendini aşmak ve desteklemekti."

Fit haliyle dikkat çeken 46 yaşındaki Çağla Şıkel'in bu ilham verici paylaşımı, kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı.

Kuzey ve Uzay ile mutlu bir yaşam süren Şıkel, geçtiğimiz günlerde günlük rutinlerini ve bu konudaki felsefesini anlatmıştı. "Spor hayatımın bir parçası. Yemek yemek, işe gitmek gibi" diyen Şıkel, 17 sene yaptığı balenin ardından spora hiç ara vermeden devam ettiğini, bu alışkanlığını çocuklarına da aşıladığını vurgulamıştı.