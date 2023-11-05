Can Yaman: Bazı insanlar beni "kötü adam" olarak görüyor!

İtalya'da Viola dizisi için kamera karşısına geçen Can Yaman, sosyal medya hesabından dizinin tanıtımını paylaştı. Ünlü oyuncu yayınladığı tanıtımın açıklama kısmına, hayranlarına zaman ayıramamasıyla ilgili bir not ekledi.

'BAZI İNSANLAR BENİ 'KÖTÜ ADAM' OLARAK GÖRÜYOR'

Yaman, "Üzgünüm bazen hayranlarıma zaman ayıramıyorum, ama set gece 1'de bitince ve dışarıda resim için bekleyen insanlar beni bekliyor ve baygınım ve ertesi gün yine çok erken kalkıyorlar, bu yüzden fotoğraf çekmek için duramıyorum ve sadece merhaba diyorum ve bazı insanlar beni "kötü adam" olarak görüyor. Bu bölümler için gerçekten üzgünüm... Enerjiyle dolu bir çocuk olmadığımı ve yenilmez olmadığımı hatırlatmak istiyorum. Bazen bedenim ağrıdan titrer... Sonraki günler için dinlenmeye ve odaklanmaya ihtiyacı var, çünkü set bitince bitmiyor, geri dönüp ertesi günün ritimlerini çalışır ve 3-4 gibi de yatarım... Hayranlarımın varlığını ve sevgisini her zaman takdir ediyorum ama şunu anlamalısınız ki "hayır" dediğimde sebeplerim var..." diyor...