Canan Dağdeviren ‘Tarihe not düşülsün’ diyerek çığır açan buluşu duyurdu! Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne?

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Massachusetts Institute of Technology'de doçent olan Canan Dağdeviren, dünya gündemine adını yazdırdı. Geçtiğimiz yıllarda meme kanserinin erken teşhisi için giyilebilir elektronik çamaşır icadının ardından şimdi de tarihi bir buluşa imza attı. Canan Dağdeviren, giyilebilir ultrason cihazını uzaya gönderdiğini duyurdu. Peki; Canan Dağdeviren kimdir ve kaç yaşında? İşte detaylar!

UZAYDA TÜRK İZİ

Bu tarihi yolculuğa Türk bilim insanı Canan Dağdeviren de damga vurdu. ABD'deki Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan Canan Dağdeviren, meme kanserinin erken teşhisi için geliştirdiği giyilebilir ultrason cihazını uzaya gönderdi.

Canan Dağdeviren sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tarihe not düşülsün: Bugün, 14 Nisan 2025. Atatürk Cumhuriyeti’nin herkes için eşit olan sisteminde eğitim alan bir birey olarak, yıllar önce üzerinde çalışmaya başladığım giyilebilir ultrason cihazımı uzaya gönderdim—tarihte ilk kez tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay ekibi ile.

Bu bir başlangıç, Sivas’tan yola çıkan dedelerimin ve nenelerimin, kimsesizlerin kimsesiydi cumhuriyet. İcat ettiğimiz teknolojiyi haksızlığa ve zulme uğrayan tüm canlılara armağan ediyorum; yalnız değilsiniz. Mücadeleniz, yıldızlar gibi ışık olmaya ve yol göstermeye devam edecek.

Evet, “İstikbal göklerdedir”

CANAN DAĞDEVİREN KİMDİR?

Canan Dağdeviren, 1985 yılında İstanbul'da doğdu, aslen Sivaslıdır. İlk ve orta eğitimini Kocaeli'de tamamladı. 2007’de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.



Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programındaki yüksek lisans eğitimini 2009'da tamamladı. Aynı yıl Fulbright bursu kazanarak UIUC'da Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde doktora eğitimine başladı. Bu süreçte esnek ve katlanabilir, deri üstüne yapıştırılabilir veya giyilebilir elektronik aletler üzerine çalışmalar yaptı.



Doktora derecesini Aralık 2014’te aldı. Medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan giyilebilir bir kalp çipi (PZT MEH) ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştirdi. Forbes'in 30 Yaş Altı Bilim İnsanı listesinde de yer aldı.



Kendisi bilime olan merakında iki dönüm noktası olduğunu belirtmektedir. Bunlardan ilki babasının kendisine Marie Curie hakkında hediye ettiği bir kitap, ikincisi ise Erdal İnönü'den bizzat aldığı Anılar ve Düşünceler adlı eserdir.



Özellikle Erdal İnönü ile tanışmasının lisedeki alan seçiminde etkili olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca motivasyonunun düşük olduğu zamanlarda Mustafa Kemal Atatürk'ten ilham aldığını da bir demecinde açıklamıştır.