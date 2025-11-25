Canan Karatay'ın acı günü... 46 yıllık eşi hayatını kaybetti

Sağlık üzerine açıklamaları ve beslenme tavsiyeleri ile sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, 1979 yılında evlendiği 46 yıllık hayat arkadaşı Dr. Ali Başak Karatay'ı kaybetti.

Merhumun cenaze töreni, Karatay ailesinden yapılan açıklamaya göre 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Prof. Dr. Canan Karatay, geçmişte katıldığı bir programda eşine duyduğu sevgi ve bağlılığı şu sözlerle ifade etmişti: “Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı.”

Çiftin 42 yaşında bir oğulları bulunuyor.