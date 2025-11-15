Cem Davran'ın oğlu 33 yaşına bastı: 'İlk göz ağrım, canımın yarısı'

Oyuncu Cem Davran, 3 Mart 1964 doğumlu olup İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunudur. Eşi Hilal Davran ile 1990 yılından beri evli ve Hür Can ile Ali adında iki oğlu var.

Cem Davran, kendisi gibi oyuncu olan büyük oğlu Can Davran'ın 33. yaşını kutlarken sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı.

Mesajında, "Birlikte büyüdük kadar yakın her şey... İlk göz ağrım, canımın yarısı bugün otuz üç yaşında oldu. Genç baba olmanın güzelliğini yaşattın bana yakışıklım, koş özgürlüğe kardeşinle birlikte, doğum günün kutlu olsun," ifadelerini kullandı.

Ayrıca Cem Davran, geçmişte katıldığı bir programda eşi Hilal Davran ile tanışma hikayesini de anlatmıştı. Eşini ilk kez Şehir Tiyatroları'nda Evita müzikali çalışmalarında gördüğünü ve "Bu kızla evleneceğim" dediğini, 1989'da tanışıp 4 ay sonra nişanlandıklarını ve 1990'da evlendiklerini belirtmişti.