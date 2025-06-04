Cem Yılmaz 2.5 milyon TL'ye yeni motosiklet aldı

Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden Cem Yılmaz, sahnedeki mizah dehasının yanı sıra, motosikletlere olan derin tutkusuyla da biliniyor. Yılmaz'ın garajı, adeta bir sanat eseri niteliğindeki motosikletlerle dolu...

Cem Yılmaz, son olarak ABD'den özel olarak getirttiği koleksiyonuna yeni motosikletini ekledi.

MOTOSİKLETİYLE POZ VERDİ

Yılmaz'ın bu özel keyfi, 2 milyon 500 bin TL'nin üzerinde. Ünlü komedyen, yeni motosikletinin üzerinde verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı.