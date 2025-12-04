Cemal Can Canseven asker tıraşı oldu
Survivor 2020'deki performansıyla şampiyon olan ve sonrasında paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Cemal Can Canseven askere gitmek için gün sayıyor. Teslim olmasına sayılı günler kalan Canseven, asker tıraşı olduğu anları paylaştı.
Survivor yarışmasına katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyurmayı başaran sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Fenomen, bu sefer de askerlik paylaşımlarıyla gündem oldu.
ASKER TIRAŞI OLDU
Survivor şampiyonu, birliğine teslim olmadan önce asker tıraşı oldu. Canseven, yeni halini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.
