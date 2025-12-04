Cemal Can Canseven asker tıraşı oldu

Survivor yarışmasına katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyurmayı başaran sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Fenomen, bu sefer de askerlik paylaşımlarıyla gündem oldu.

ASKER TIRAŞI OLDU

Survivor şampiyonu, birliğine teslim olmadan önce asker tıraşı oldu. Canseven, yeni halini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.