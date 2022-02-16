Cennet Mahallesi'ndeki tarihi ahşap ev rekor fiyata satıldı

Türk televizyonlarının fenomen dizisi "Cennet Mahallesi" çekimlerinin gerçekleştirildiği Balat'taki tarihi ev yıllar geçmesine rağmen ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği ev, rekor ücretle satışa çıkarılmıştı. Bir dönemin unutulmaz dizisi Cennet Mahallesi'nin çekimlerine ev sahipliği yapan Balat'taki tarihi ahşap evin satıldığı ortaya çıktı.

"2 MİLYON 800 BİN TL'YE SATILDI"

Gazeteci Arif Hür, evin satılma sürecinin perde arkasını kaleme aldı. Hür, "Cennet Mahallesi dizisinde Ferhat (Alişan) ile Yunus'un (Müjdat Gezen) yaşadığı, 1900'lü yılların başında inşa edilen 4 katlı tarihi ahşap evin geçtiğimiz haftalarda 2 milyon 800 bin TL'ye tanınmış bir kişi tarafından satın alındığını öğrendim" diye yazdı.

"RESİM ATÖLYESİ OLACAK"

Evin altında bulunan boş dükkanın resim atölyesi olacağı da kesinleştiğini aktaran Hür, "Bir dönem Cennet Mahallesi dizisinde Yunus ile Pembe'nin kavgalarına, Ferhat ile Sultan'ın büyük aşkına tanıklık eden o ahşap evin altında yer alan dükkan bundan böyle sanatseverlerin uğrak yeri olacak" ifadelerini kullandı.

CENNET MAHALLESİ'NDE YUNUS VE AİLESİNİN EVİYDİ

Ferhat (Alişan), Yunus (Müjdat Gezen), Fatoş (Aylin Kabasakal), Menekşe (Şeyla Halis), Kısmet Ana (Ayten Erman) ve Muharrem (Ümit Yesin) karakterleri hikaye gereği bu evde yaşıyorlardı.