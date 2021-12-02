Evde Tek Başına (Home Alone) filminin çekildiği ev Airbnb'de kiralık
Evde Tek Başına (Home Alone) filminde yer alan malikane Airbnb'den kiralanabilecek.. İşte ilanın detayları ve malikaneden görüntüler...
Her sene yılbaşı ruhuna Evde Tek Başına filmi ile gimek isteyenlere müjde! Artık Evde Tek Başına filmindeki evde kalabileceksiniz. Evde Tek Başına (Home Alone) filmiyle ünlü olan ev artık Airbnb'den kiralanabilecek. Ev ABD'nin Illinois eyaletinde bulunuyor. Ayrıca bu Airbnb'nin sadece Evde Tek Başına filmi için değil House of Gucci filminin evi içinde bu ayrıcalığı sunuyor..
Evi kiralayan misafirleri, Kevin McCallister'ın ağabeyi Buzz'ı oynayan aktör Devin Ratray karşılayacak
Ev, 7 Aralık'tan itibaren 25 $ karşılığında rezerve edilebilecek. Evde kalmayı garantileyenler 12 Aralık'ta evde vakit geçirebilecekler.
Noel evine ek olarak, konuklar Kevin'in filmdeki maskaralıklarına benzer tuzaklarla karşılaşabilecek. Airbnb'ye göre konuklara ayrıca "Chicago'nun en iyi pizzası servisi yapılacak"
Geçen ay vizyona giren "Evde Tatlı Evde Tek Başına" adlı en yeni "Evde Tek Başına" filminin gösterimi geceye damga vuracak.