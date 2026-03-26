Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den ayrılık iddialarına yanıt

Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkardıkları yönündeki iddialarla gündeme gelen Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, sessizliklerini bozdu. Yaklaşık iki yıldır devam eden ilişkilerinin sorunsuz bir şekilde sürdüğünü belirten çift, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.





"HER ŞEY YOLUNDA"



Sözcü’nün haberine göre Güçlü Mete, ayrılık iddialarını net bir dille yalanladı. Mete, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Ne böyle bir ayrılık oldu, ne de buna benzer bir şey. Nereden çıkıyor bu haberler anlamıyorum. Aramızda her şey yolunda.



TAKİPLEŞME İDDİALARINA AÇIKLIK



Özellikle dijital platformlardaki hareketlerinin takibe alınması ve "birbirlerini sildiler" şeklinde yorumlanması üzerine Güçlü Mete, durumun sanıldığından çok farklı olduğunu belirtti:

Birbirimizi takipten hiç çıkmadık, hesaplarımız açık. Durup dururken ortada hiçbir şey yokken nasıl böyle yalan bir haber çıkabiliyor?



SPOR SALONUNDAN GELEN MESAJ



İddiaların ardından sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam eden ikili, spor rutinlerinden bir kareyle ilişkilerinin devam ettiğini bir kez daha kanıtladı. Ceyda Düvenci; Güçlü Mete ve spor hocaları Umut Karataş ile birlikte çekildikleri fotoğrafa şu notu düştü:



“Sevdiceğimi emin ellere teslim ettim. Şimdi işe.”