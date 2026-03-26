Sofia Richie Grainge ve eşi Elliot Grainge, ikinci bebeklerini kucaklarına aldı
Model Sofia Richie Grainge ve Amerikalı plak şirketi yöneticisi eşi Elliot Grainge, ailelerini büyütmeye devam ediyor. Çift, 25 Mart Çarşamba günü yaptıkları duyuruyla ikinci bebeklerini kucağına aldıklarını ve oğullarına Henry Cecil Grainge adını verdiklerini paylaştı.
Birliktelikleri 2021 yılında başlayan Sofia Richie Grainge ve Elliot Grainge, 2023’te Fransa’da görkemli bir düğünle evlenmişti. Ebeveynlik heyecanını ilk kez Mayıs 2024’te kızları Eloise’in doğumuyla yaşayan ikili, şimdi ikinci bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu paylaşıyor.
"HAYATIMIN AŞKLARI"
27 yaşındaki model, müjdeyi Instagram hesabı üzerinden çocuklarının bir arada olduğu duygusal bir kareyle verdi. Fotoğrafta, yeni doğan Henry’nin ablası Eloise ile kucaklaştığı anlar görülüyor. Sofie Richie Grainge, paylaşımına şu notu düştü:
"Henry Cecil Grainge 18.03.26. Hayatımın aşkları."
İKİNCİ BEBEK HEYECANI
Mayıs 2024’te kızları Eloise’i kucağına alan çift, ikinci bebek haberini 16 Ekim’de yine sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen Richie Grainge, bu dönemi doğal ve samimi karelerle belgeledi. Beşinci ayında karnını gösteren bir karesini paylaşırken şu ifadeyi kullanmıştı:
"İşte beşinci ay "
“EN BÜYÜK BAŞARIM HER ZAMAN O OLACAK”
Sofia Richie Grainge, annelik yolculuğundaki duygularını geçtiğimiz mayıs ayında, kızı Eloise’in ilk yaş gününde derin bir mesajla dile getirmişti. Annelik deneyimini şu kelimelerle tarif etmişti:
"Bir yıl önce bugün küçük kızım doğdu. İlk yaş gününün benim için bu kadar karışık duygular barındıracağını tahmin etmemiştim. Bir yandan en harika, en güzel dönüm noktası; diğer yandan geriye bakıp o küçücük anların bir daha asla geri gelmeyeceğini fark ediyorum. Onun büyümesini izlemek bir lütuf oldu. En büyük başarım her zaman o olacak."