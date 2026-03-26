Gisele Bündchen'in Florida’daki gizli düğünü ardından hayatında yepyeni bir dönemin başlangıcı
Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen, 2022 yılında Tom Brady ile noktaladığı 13 yıllık evliliğinin ardından, 3 Aralık'ta Florida Surfside'da Joaquim Valente ile sessiz sedasız dünyaevine girdi. Bu gizli düğünle birlikte hayatında yepyeni bir döneme geçiş yaptığını paylaşan ünlü modelin yeni hayatına dair detaylar...
Podyumların dünyaca tanınan ismi Gisele Bündchen, Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini 2022 yılında sonlandırmasının ardından hayatında yeni bir sayfa açtı. 45 yaşındaki Brezilyalı süpermodel, artık odağını aile ve sükunet üzerine kurduğu bir evreye geçiyor. Bu yeni dönem, 3 Aralık'ta Florida’nın Surfside bölgesinde jiu jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile aile arasında gerçekleşen sade bir evlilik töreninin ardından başladı.
"HER ŞEYİN DAHA ANLAMLI HİSSETİRMESİNİ SAĞLADI"
Bündchen’e yakın çevreler, bu evliliğin günlük rutinde büyük bir kırılma yaratmasa da duygusal bir derinlik kattığını belirtiyor. Konuyla ilgili bir kaynak süreci şu sözlerle özetliyor: “Günlük hayatlarını büyük ölçüde değiştirmedi ama her şeyin daha anlamlı hissettirmesini sağladı. Yakın aile ve dostlarla kutladıkları çok özel bir andı.”
KISA SÜREDE İNŞA EDİLEN BİRLİKTELİK
Yıllarca spot ışıkları altında yaşayan Bündchen, şimdilerde hayatını daha kapalı bir çerçevede yaşamayı tercih ediyor. Çift, evliliklerinin ilk aylarını her anın tadını çıkararak geçiriyor. Çevrelerinden alınan bilgilere göre aralarındaki bağı şu şekilde ifade ediyorlar: “Bununla ilgili şaka yapıp 'Şimdi iki aydır evliyiz, şimdi üç ay oldu' diyorlar. Henüz çok yeni ama kısa sürede birlikte çok şey inşa etmiş gibi hissediyorlar.”
YENİDEN ANNE OLMANIN VERDİĞİ MUTLULUK
Bündchen’in bu yeni dönemdeki mutluluğunun temelinde çocukları yer alıyor. Düğünden kısa bir süre önce River adını verdikleri bir erkek bebek sahibi olan çift, genişleyen aileleriyle vakit geçiriyor. Bündchen'in eski eşi Tom Brady'den olan çocukları Vivian (13) ve Benjamin (16) ile birlikte evdeki dengelerin oldukça pozitif olduğu belirtiliyor: “İnanılmaz derecede mutlu. Her şey yerli yerine oturmuş gibi hissettiriyor. Çocuklar çok iyi durumda ve o yeniden anne olduğu için çok minnettar."
