Charlize Theron yeni sevgilisi Alex Dimitrijevic ile el ele görüntülendi
Hollywood yıldızı Charlize Theron, yeni bir aşka yelken açtı. Uzun süredir kimseyle aşk yaşamayan ve kendini çocuklarına adadığını söyleyen ünlü isim, model sevgilisi Alex Dimitrijevic ile Los Feliz sokaklarında el ele görüntülendi.
Özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen ünlülerinden Charlize Theron, en son 2015 yılında meslektaşı Sean Penn aşk yaşamıştı. Herkes evlenmelerini beklerken, ikili sürpriz bir şekilde yollarını ayırmaya karar vermişti. Hollywood yıldızı Charlize Theron, yeni bir aşka yelken açtı. Theron, ünlü model Alex Dimitrijevic ile birliktelik yaşamaya başladı.
El ele görüntülendiler
Taze aşıklar, önceki gün Los Feliz sokaklarında objektiflere yansıdı. El ele yürüyen Charlize Theron ile Alex Dimitrijevic, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına aldırış etmedi.
Çiçeği burnunda çiftin bir hayli neşeli olması da dikkatlerden kaçmadı.
"Sakallı bir sevgilim olsun istiyorum" demişti
Sean Penn, Brad Pitt ve Alexander Skarsgard gibi isimlerle aşk yaşayan Charlize Theron, bir süre önce özel hayatı hakkında açıklamalar yaparken yeni sevgilisinin sakallı olmasını istediğini belirtmişti.
Charlize Theron, "İki küçük çocuğumu büyütüyordum. Bir süre önce yalnız olmaya karar vermiştim ama şimdi kararımı değiştirdim. Birilerinin olgunlaşması ve adım atması gerekli" diyerek, mesaj vermişti.
Sakallı erkeklerden hoşlandığını belirten Charlize Theron, kendisine uyum sağlayabilecek bir erkek aradığını da sözlerine eklemişti.