Charlize Theron yeni sevgilisi Alex Dimitrijevic ile el ele görüntülendi

Özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen ünlülerinden Charlize Theron, en son 2015 yılında meslektaşı Sean Penn aşk yaşamıştı. Herkes evlenmelerini beklerken, ikili sürpriz bir şekilde yollarını ayırmaya karar vermişti. Hollywood yıldızı Charlize Theron, yeni bir aşka yelken açtı. Theron, ünlü model Alex Dimitrijevic ile birliktelik yaşamaya başladı.

El ele görüntülendiler

Taze aşıklar, önceki gün Los Feliz sokaklarında objektiflere yansıdı. El ele yürüyen Charlize Theron ile Alex Dimitrijevic, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına aldırış etmedi.

Çiçeği burnunda çiftin bir hayli neşeli olması da dikkatlerden kaçmadı.

"Sakallı bir sevgilim olsun istiyorum" demişti

Sean Penn, Brad Pitt ve Alexander Skarsgard gibi isimlerle aşk yaşayan Charlize Theron, bir süre önce özel hayatı hakkında açıklamalar yaparken yeni sevgilisinin sakallı olmasını istediğini belirtmişti.

Charlize Theron, "İki küçük çocuğumu büyütüyordum. Bir süre önce yalnız olmaya karar vermiştim ama şimdi kararımı değiştirdim. Birilerinin olgunlaşması ve adım atması gerekli" diyerek, mesaj vermişti.

Sakallı erkeklerden hoşlandığını belirten Charlize Theron, kendisine uyum sağlayabilecek bir erkek aradığını da sözlerine eklemişti.