Danla Bilic ile Emirhan Çakal'dan aşk pozu

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kısa bir süre önce Emirhan Çakal ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Doğum gününde Çakal ile birlikteliğini ilan eden Danla Bilic, sevgilisiyle karesini kalp emojisi ile paylaşmıştı.

Aşk pozu

Aşkları tam gaz devam eden Bilic ile Çakal'dan mutluluk pozu verdi. İkilinin sarıldıkları kare büyük ilgi gördü.

"İyi ki doğdun diğer yarım"

"İmdat İmdat" şarkısıyla tanınan Çakal ise "iyi ki doğdun diğer yarım" notuyla hikayeler bölümünden paylaşımda bulunmuştu.