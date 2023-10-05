Danla Bilic, Rapçi Emirhan Çakal'la aşk yaşıyor
YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, yeni sevgilisi Emirhan Çakal ile poz verdi.
YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.
Yeni aşk
Doğum gününü yakın çevresiyle kutlayan Danla Bilic, rap sanatçısı Emirhan Çakal ile dudak dudağa karesini kalp emojisi ile paylaştı.
Çakal ise "iyi ki doğdun diğer yarım." notuyla hikayeler bölümünden paylaşımda bulundu.