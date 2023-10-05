Danla Bilic, Rapçi Emirhan Çakal'la aşk yaşıyor

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Yeni aşk

Doğum gününü yakın çevresiyle kutlayan Danla Bilic, rap sanatçısı Emirhan Çakal ile dudak dudağa karesini kalp emojisi ile paylaştı.

Çakal ise "iyi ki doğdun diğer yarım." notuyla hikayeler bölümünden paylaşımda bulundu.