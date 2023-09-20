Danla Bilic ile Kubilay Aka barıştı mı? Ünlü oyuncudan açıklama

Ünlü fenomen Danla Bilic, geçtiğimiz sene eylül ayında ünlü oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ikilinin ilişkisi uzun sürmemiş, Aka iki ay sonra katıldığı bir ödül töreninde fenomen isim ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

"SENİNLE KİMSE KIYASLANAMAZ BİLE"

Eski aşıklardan Danla Bilic, son olarak TikTok'ta 'Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?' akımı yapan bir çiftin viral olan videosunu paylaşıp; "Bu çift kimdi ya, Danla Bilic-Kubilay Aka mı?" yazmasıyla çok konuşuldu.

Bilic'e, eski sevgilisi Aka'dan yanıt gecikmedi. Oyuncu, Danla'ya; "Seninle kimse kıyaslanamaz bile, lütfen" yorumunu yazdı.

"BARIŞTINIZ MI?"

Kubilay Aka, yorumlaşmaları karşısında gelen "Siz barıştınız mı?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Medeniyeti anlatamam ki, zamanla kazanılan bir şey..."