Danla Bilic ve Emirhan Topçu aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Sosyal medyanın en fenomen isimlerinden biri olan Danla Bilic, açıklamalarıyla ve dikkat çeken paylaşımlarıyla gündemde olmaya devam ediyor.

EMİRHAN TOPÇU İLE SEVGİLİ Mİ?

Özel hayatıyla da magazin manşetlerini süsleyen 31 yaşındaki Bilic, Beşiktaş'ın başarılı futbolcularından 25 yaşındaki Emirhan Topçu ile haklarında çıkan aşk iddialarıyla ilgili Instagram hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Hayatında şu an kimsenin olmadığının altını çizen Bilic, 'sevgililer' haberlerini kesin bir dille yalanladı.

"HİÇBİR ALAKAM YOK"

İşte, Bilic'in o paylaşımı:

''Günaydın. Hakkımda haber çıkan isimlerle hiçbir alakam yok. Özellikle muhabir arkadaşlarımızın iddia ettiği davası süren eski birlikteliğimle anılmak bile benim için korkunç. Bugün çıkan diğer aşk haberini de son derece rahat yalanlıyorum. Hayatımda kimse yok kiki var''