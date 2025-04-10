Demet Şener'den, Sibel Taşçıoğlu'na: Oyunculuğunla bizi mest ettin

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, diziye veda etti. Taşçıoğlu için sette veda pastası kesildi.

Sibel Taşçıoğlu'nun set arkadaşlarından Şebnem Bozoklu da ünlü oyuncu için paylaşımda bulundu.

Şebnem Bozoklu paylaşımında; "Gördüğüm, çalıştığım en şahane oyunculardan birisin Sibel’ciğim. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

BİR PAYLAŞIM DA DEMET ŞENER'DEN GELDİ...

Geçtiğimiz günlerde akrabası Taşçıoğlu'nu sete ziyarete de gelen Demet Şener duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Güzel kalplim benim Sibel Taşçıoğlu… Müthiş oyunculuğunla bizi mest ettin. Seninle gurur duyuyorum. Eminim, en kısa sürede seni yine ekranlarda keyifle izleyeceğiz. Vedanı tüm zarafetinle yaparak herkese o güzel yüreğini göstermişsin."