Demet Şener'den yeni imaj: Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı?
1995 yılı Miss Turkey güzeli Demet Şener, imajında değişikliğe giderek yeni bir saç modeli tercih etti.
Yağmur Topçu
Kahküllü yeni saç stiliyle dikkat çeken Demet Şener, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Emekli model Demet Şener, imajında yeniliğe giderek saçlarını kahkül kestirdi. Şener, yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
YENİ İMAJI ÇOK BEĞENİLDİ
Eski model Şener paylaşımına, "Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı?" notunu ekledi. Demet Şener'in saçlarına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.