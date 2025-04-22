Demet Şener'den yeni imaj: Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı?

1995 yılı Miss Turkey güzeli Demet Şener, imajında değişikliğe giderek yeni bir saç modeli tercih etti.

Demet Şener'den yeni imaj: Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı?
Yağmur Topçu

Yağmur Topçu

Kahküllü yeni saç stiliyle dikkat çeken Demet Şener, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Demet Şener'den yeni imaj: Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı? - Resim : 1

Emekli model Demet Şener, imajında yeniliğe giderek saçlarını kahkül kestirdi. Şener, yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Demet Şener'den yeni imaj: Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı? - Resim : 2

YENİ İMAJI ÇOK BEĞENİLDİ

Eski model Şener paylaşımına, "Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı?" notunu ekledi. Demet Şener'in saçlarına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.