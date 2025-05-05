Derya Uluğ: Elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, uzun süredir kendisini ve sevgilisi Asil Gök'ü tehdit ve taciz eden bir kişinin, uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçesi olmasına rağmen İzmir'deki konserine geldiğini 'X' hesabından duyurdu.

Sahnede yaşadığı korku dolu anlar yaşayan Derya Uluğ, sosyal medya aracılığıyla yardım çağrısında bulundu.

'DAHA FAZLA SUSMAK VE KORKMAK İSTEMİYORUM'

Şarkıcı, avukatı Mustafa Görkem Evkuran aracılığıyla yeni bir açıklama metni paylaştı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Müvekkillerim Derya Uluğ ve Asil Gök, yaklaşık 18 aydır S. T. isimli şahsın ısrarlı takibine, cinsel tacizine ve tehditlerine uğramaktadırlar. Müvekkillerimin adreslerini bir şekilde temin eden şüpheli şahıs, gece yarıları müvekkillerin evlerine zaman zaman gizli şekilde, zaman zaman güvenliklere ahlaki olmayan tekliflerde bulunarak sabah 3-5 sularında girmeye çalışmaktadır. Şüpheli, müvekkillerin aile bireylerine ulaşıp, müvekkiller ile ilgili ağza alınmayacak hakaretler etmekte ve dolaylı yoldan müvekkilleri tehdit etmektedir. Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tarafımızca başvurulmuş, şüpheli hakkında iddianame hazırlanmış ve sonuç olarak sanık S. T.‘nin, cinsel taciz, ısrarlı takip, tehdit ve hakaret suçlarından cezalandırılmasına karar verilmiştir. İlk derece yargılaması süresince Sayın Mahkeme tarafından sanık aleyhine tüm adli ve idari tedbirler büyük titizlikle uygulanmıştır. Sanık, ilk derece mahkemesinin kararına itiraz etmiş olup dosya şu an istinaf mahkemesindedir. İlk derece mahkemesi kararı kesinleşinceye kadar sanığın “katılanların ev ve işyeri ile bulunduğu yerlere gitmemek” şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına, bahsi geçen adli kontrol tedbirini ihlal etmesi durumunda derhal tutuklanacağının ihtarına karar vermiş olmasına rağmen, sanık müvekkillerin menajerlerini ve arkadaşlarını “Derya ile görüşmek istiyorum” şeklinde mesajlar atarak rahatsız etmeye devam etmiş; son olarak 03.05.2025 tarihinde, müvekkillerim İzmir’de özel bir gecede sahne alırlarken, müvekkil Derya Uluğ tarafından sanık en ön masalardan bir tanesinde görülmüştür.