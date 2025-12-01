Derya Uluğ ve Asil Gök'ten Dubai pozları
Şarkıcı Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök'ün ilişkisi tam gaz devam ediyor. Dubai'ye tatile giden ikili, yeni romantik karelerini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.
Derya Uluğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.
Uzun süredir meslektaşı Asil Gök ile aşk yaşayan Derya Uluğ, sık sık mutluluk pozlarını sevenleriyle paylaşıyor.
ÇİFTİN TATİL ROTASI: DUBAİ
Yoğun geçen konser maratonunun ardından ikilinin yeni rotası belli oldu. Çift, tatil için Dubai'ye gitti.
ROMANTİK KARELERİNİ PAYLAŞTI
39 yaşındaki şarkıcı, 1.2 milyonluk takipçisi bulunan Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte yer aldığı romantik kareleri paylaştı.