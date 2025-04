Doğuma gün sayan Gizem Karaca: Ağlama krizi var mesela...

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren oyuncu Gizem Karaca, ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Hamilelik sürecinde yaşadığı zorlukları sosyal medya hesabından paylaşan Karaca, takipçilerine dayanılmaz ağrılarından da bahsetti.

Hamilelik döneminde girdiği ağlama krizlerini anlatan Gizem Karaca, şu ifadeleri kullandı:

'AĞLAMA KRİZLERİM VAR MESELA...'

"Balığı içine soğan koyarak pişirdikleri için o soğanın çürümüş gibi kokusundan girdiğim ağlama krizi var mesela… Sonra yeni sahiplendiğimiz yavru köpeğin annesinin haberi olmamasını düşünüp günlerce üzüldüğüm ve kafaya taktığım zamanlar..."

"SOL ELİM KARINCALANIYOR, SIRT AĞRILARIM FELAKET"

"Sol elim çok karıncalanıyor, sırt ağrılarım felaket" diyen Karaca, "Geceleri güreşe çıkacak gibi yağlanmak sonra da nefes nefes kalmak... 'Ama dünyanın en güzel şeyi Gizem' dedikleri yankılanıyor kulağımda. Bakalım göreceğiz. İnşallah eğlenceli biri olur civciv" dedi.

"ACABA BEN DE ÇOCUĞUMUN FOTOĞRAFINA NAZAR BONCUĞU EMOJİSİ Mİ KOYACAĞIM?'"

İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan Karaca, "Acaba ben de çocuğunun fotosunu koyup suratının tam ortasına nazar boncuğu emojisi koyanlardan mı olacağım? Bakalım göreceğiz. Of daha neler yazarım yazmasına… Ama şu bi kesin bunu söylemeden edemeyeceğim. Yabancı bir laf vardır 'it takes a village to raise a child' Bence aşırı doğru, kabilen ne kadar güçlüyse sen o kadar güçlüsün. Bu dönemde yanında olan senin tüm bu aşırı normalliklerini yüzüne vurmadan güzel hamilelik geçirmeni sağlayan insanlar olmalı çevrende. Ben bu konuda çok şanslıyım. Şimdi köşeme çekilip hanım ağa gibi ayaklarımı uzatıp onu-bunu isteyeceğim, çünkü bunları yazarken alttan tekmelerle telefonumu oynatıyor. Öpüyorum herkesi. Kendinize iyi davranın" diyerek sözlerini sonlandırdı.