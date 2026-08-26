Dolly Parton hayatını kaybetti

'Jolene' ve 'I Will Always Love You' gibi unutulmaz şarkılara imza atan Amerikalı sanatçı Dolly Parton, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Parton'ın vefatı, yakınları tarafından sosyal medyada paylaşılan mesajla duyuruldu.

"DOLLY IŞIK İÇİNDE YAŞADI"

Açıklamada, sanatçının Amerika'daki evinde hayatını kaybettiği bildirildi. Parton'ın yeğeni Brian Seaver yaptığı açıklamada, "Dolly ışık içinde yaşadı ve şüphesiz ki şu an İsa'nın kollarında" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçının 59 yıllık hayat arkadaşı Carl Thomas Dean de 2025 yılında yaşamını yitirmişti.

ABD'DE YAS

Country efsanesinin vefatının ardından ABD Başkanı Donald Trump da bir taziye mesajı yayımladı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Parton’ın anısına ülke genelindeki Amerikan bayraklarını bir hafta boyunca yarıya indirileceğini duyurdu.

DOLLY PARTON KİMDİR?

Dolly Rebecca Parton, 19 Ocak 1946 yılında dünyaya geldi.

1959 yılından beri müzik çalışmalarına devam etmiştir. 1978 yılından beri 7 kez Grammy ödülü almıştır, ayrıca 42 kez de Grammy ödülüne aday gösterilmiştir. Bunların dışında Academy, Tony ve Emmy müzik ödüllerine de aday gösterilmiştir.