Aslan burcu erkeğini etkilemenin yolları

Aslan burcu erkeği dediğiniz zaman aklınıza kendinden emin, ikna kabiliyeti güçlü, gözü kara kişiler gelmeli. Peki, aslan erkekleri nasıl kadınlardan hoşlanırlar? Ve aslan burcu erkekleri kendilerine nasıl davranılmasını isterler?

1. Övgüde Cömert Olun Ama İçtenliği İhmal Etmeyin

Aslan erkeğinin en belirgin özelliklerinden biri, takdir edilme arzusu ve yüksek özgüvenidir. Ancak sanılanın aksine, samimiyetsiz iltifatları hızlıca ayırt edebilirler. Onu etkilemenin en kestirme yolu; tarzını, zekasını, başarılarını ya da duruşunu takdir ettiğinizi hissettirmektir.

Ona sadece "Çok şıksın" demek yerine, "Tasarım ve renk tercihin gerçekten harika, stilin hemen fark ediliyor" gibi özgün ve detay içeren iltifatlar yapın. Gururu okşanan bir Aslan erkeği, size karşı anında sıcak bir çekim hissedecektir.