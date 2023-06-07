Dördüncü çocuğunu bekleyen 83 yaşındaki Al Pacino ilk kez konuştu

Ünlü aktör Al Pacino'nun ve kız arkadaşı Noor Alfallah'ın, sekiz aylık hamile olduuu geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. 83 yaşındaki Oscar'lı oyuncu ile 29 yaşındaki Alfallah, birlikte ilk çocuklarını kucaklarına almayı bekliyor. Sessizliğini koruyan Al Pacino konuyla ilgili ilk kez konuştu.

"Çok özel"

Dailymail‘in aktardığına göre Pacino, kız arkadaşının hamileliğiyle ilgili sessizliğini ilk kez geçen gün Los Angeles’ta yürüyüşe çıktığı sırada bozdu.

Daily Mail’de yayınlanan bir videoda konuyla ilgili konuşan Al Pacino oldukça neşeli görünüyordu. “Bu çok özel bir şey” diye başladı söze efsane yıldız. Ve “Her zaman çok özledi. Çok çocuğum var ancak böyle bir zamanda yeni bir bebeğin yolda olması çok daha özel oldu” diyerek tamamladı sözlerini. Usta oyuncu bebeğin cinsiyetini de bilmedikleri ve doğumda öğreneceklerini açıkladı.

3 çocuğu daha var

"Scarface" (Yaralı Yüz) filminin yıldızının Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 22 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri var. Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 33 yaşında Julie Pacino adında bir kızı var.