Duygu Kumarki'den eşi İsmail Hacıoğlu'na kutlama

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, 2016’da evlenmiş ve Yemin adını verdikleri kızlarının doğumuyla ailelerini büyütmüştü. Çift, 2020'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmış ancak ayrılığın ardından ilişkilerine birkaç kez yeniden şans vermişti.

Geçtiğimiz aylarda yeniden barışan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, ilişkilerini ikinci kez evlilikle taçlandırdı. Ağustos ayında İstanbul Boğazı’nda teknede sade bir törenle dünya evine giren çift, mutluluklarını sosyal medya paylaşımlarıyla da gözler önüne sermişti.

"NİCE MUTLU YILLAR"

Duygu Kaya Kumarki, eşinin doğum günü için Instagram hesabından romantik bir mesaj yayınladı. Kumarki paylaşımında; "Var olduğun için benim içim hep kelebek… İsmail Hacıoğlu, upuzun ömrün olsun ve ayağına tek bir taş değmesin. Kocam, seni çok seviyorum. Nice mutlu yıllar" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu ise eşinin paylaşımına; "Seninle" yorumuyla karşılık verdi.