Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'a: Melekler az kalırmış dünyada...

Ebru Şallı'nın, 2 yıl boyuncu mücadele ettiği lenfomaya 2020 yılında yenik düşerek hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ın bugün beşinci ölüm yıl dönümüydü. Eski model Şallı, oğlu Pars Tan'ı beşinci ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşımlarla andı.

'MELEKLER NEDEN AZ KALIYOR BU DÜNYADA?'

Pars'ın fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı, "Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sensin ponçiğim... Çok çok çok özledim. Melekler neden az kalıyor bu dünyada? Allah bu acıyı hiçbir anne babaya yaşatmasın" ifadelerini not düştü.

Ardından bir paylaşım daha yapan ünlü isim, oğlunun doğduğu gün çekilen fotoğrafta da "Dün gibi... Melekler az kalırmış bu dünyada. Pars'ım..." ifadelerini kullandı.