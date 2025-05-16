Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan 6 yaşına girdi! Fenerbahçe temalı bir partiyle kutladılar

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in büyük oğlu Karan 6 yaşına bastı. Ünlü çift, oğulları Karan'ın Fenerbahçe temalı doğum günü partisinden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan 6 yaşına girdi! Fenerbahçe temalı bir partiyle kutladılar - Resim : 1

2017 yılında nikah masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı. 

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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan 6 yaşına girdi! Fenerbahçe temalı bir partiyle kutladılar - Resim : 2

Mutlu beraberlikleri devam eden oyuncu çiftin büyük oğlu Karan 6 yaşına bastı. 

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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan 6 yaşına girdi! Fenerbahçe temalı bir partiyle kutladılar - Resim : 3


Evcen ile Özçivit, oğulları Karan'ın Fenerbahçe temalı doğum günü partisinden kareleri takipçileriyle paylaştı.

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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan 6 yaşına girdi! Fenerbahçe temalı bir partiyle kutladılar - Resim : 4

Sarı - lacivert balonlarla süslenen partide Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in yakın arkadaşları ve Karan'ın okul arkadaşları yer aldı. 