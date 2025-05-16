Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'den güzellik standartlarına eleştiri: "Ne yazık ki genç kadınlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor"

Bireyselliğin ön planda olduğu 21. yüzyılda, insanların sürekli olarak belirli bir imaja uyma çabası içinde olmasını sorgulayan Bilgen; "Öyle bir noktaya geldik ki, kendi özgün halimizle var olmanın o eşsiz zarafetini neredeyse unutmuş durumdayız. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda bireysellik bu denli yüceltilirken, neden kendimizi sürekli olarak belirli bir imaja uydurma çabası içindeyiz? Bu soruyu sıkça kendime soruyorum ve bu konuda derinlemesine düşünüyorum"