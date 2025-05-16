Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Cihan, Alya'ya Ne Söyleyecek?"

Alya ise Cihan’a sitem ediyor. "Neden hemen gidip ortalığı savaş alanına çeviriyorsun?. Ben anlamıyorum. Boranın katili her kimse onu öldürdüğüne ne olacak? Sen cezaevine girdiğinde ne olacak? Vakit kaybetmeden oğlumu elimden almaya çalışacaklar. Ben duracak mıyım Alborayı ateşe veririm. Hep bu hayatı mı yaşayacağız biz, bunu mu hak ediyoruz?" diyor.