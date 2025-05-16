Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Cihan, Alya'ya Ne Söyleyecek?"
Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir’in 26. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Albora Konağı, Boran’ın katilini bulmaya devam ederken bu heyecana daha fazla dayanamayan Alya, Cihan'a sitem ediyor. Ama Cİhan'ın Alya'ya söyleyeceği başka bir şey vardır. Peki Cihan, Alya'ya ne söyleyecek?"
Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi günü seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 26.bölümünden 2.fragman yayınlandı. Uzak Şehir yeni bölümüyle 19 Mayıs Pazartesi 20.00'da Kanal D'de ekranlarında olacak.
Yeni fragmanda Albora Konağı, Boran’ın katilini bulmaya devam ediyor, silahlarla Demir’lerin konağını basıyorlar. Cihan Demirin babasına silah dayayarak "Seni buraya gömerim" diyor. O sırada ateş ediliyor ancak kimin vurulduğu henüz belli değil.
Alya ise Cihan’a sitem ediyor. "Neden hemen gidip ortalığı savaş alanına çeviriyorsun?. Ben anlamıyorum. Boranın katili her kimse onu öldürdüğüne ne olacak? Sen cezaevine girdiğinde ne olacak? Vakit kaybetmeden oğlumu elimden almaya çalışacaklar. Ben duracak mıyım Alborayı ateşe veririm. Hep bu hayatı mı yaşayacağız biz, bunu mu hak ediyoruz?" diyor.
Cihan ise "Alya ben hep kaybettiğimi sevdim. Ama sen çok haklısın. Geç kalmamak lazım. Alya ben..." diyor. Peki Cihan, Alya'ya ne söyleyecek? merak edildi.