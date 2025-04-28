Edis ve Aleyna Tilki'den sokakta mini konser

Şarkıcı Edis ile Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay düzenlenen 'Saygı1 Mor ve Ötesi' gecesinde sahneye çıkmış ve gerçekleştirdikleri performansla çok beğenilmişti.

Önceki gün Edis ile birlikte bir mekana giden Aleyna Tilki, mekan çıkışında sokakta eğlenen gençlere eşlik ettiler.

İkili, sokak ortasında hayranlarıyla birlikte 'Saygı1 Mor ve Ötesi' gecesinde sahnede söyledikleri 'Benim Küçük Sevgilim' şarkısını seslendirdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör pan.detone (@pan.detone)'in paylaştığı bir gönderi

İkilinin sokakta gösterdiği mini konser performansı sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.