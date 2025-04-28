Edis ve Aleyna Tilki'den sokakta mini konser

'Saygı1 Mor ve Ötesi' gecesinde sahnede söyledikleri 'Benim Küçük Sevgilim' şarkısı ile büyük beğeni toplayan Edis ve Aleyna Tilki, gittikleri bir mekânın önünde sokakta şarkı söyledi.

Edis ve Aleyna Tilki'den sokakta mini konser
Yağmur Topçu

Yağmur Topçu

Şarkıcı Edis ile Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay düzenlenen  'Saygı1 Mor ve Ötesi' gecesinde sahneye çıkmış ve gerçekleştirdikleri performansla çok beğenilmişti. 

Edis ve Aleyna Tilki'den sokakta mini konser - Resim : 1

Önceki gün Edis ile birlikte bir mekana giden Aleyna Tilki, mekan çıkışında sokakta eğlenen gençlere eşlik ettiler.

Edis ve Aleyna Tilki'den sokakta mini konser - Resim : 2

İkili, sokak ortasında hayranlarıyla birlikte 'Saygı1 Mor ve Ötesi' gecesinde sahnede söyledikleri 'Benim Küçük Sevgilim' şarkısını seslendirdi.

 
 
 
 
 
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İkilinin sokakta gösterdiği mini konser performansı sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. 